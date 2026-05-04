SG Bexbach: Unentschieden im Stadtderby in Höchen

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse trennten sich der SV Höchen und die SG Bexbach im Stadtderby 1:1 Unentschieden. Dabei begann die Partie für den Tabellenführer optimal, denn Ben Schug brachte seine Farben nach einer tollen Kombination über Tobias Deutsch und der genauen Flanke von Sebastian Stein bereits nach 3 Spielminuten mit 1:0 in Führung.
In der Folge verpasste es das Team von Trainer Jens Albrecht, trotz spielerischer Überlegenheit nachzulegen und mit einem 2. Treffer für mehr Ruhe zu sorgen. Beste Möglichkeiten von Leon Buser per Kopf und Tobias Deutsch, David Bender und Sebastian Stein blieben leider ungenutzt. So ging es mit der nur knappen Gästeführung in die Pause.
Nach dem Wechsel hatten die Einheimischen zunächst mehr vom Spiel und kamen durch einen von Marvin Rojan direkt verwandelten Freistoß aus 25 m nach rund einer Stunde Spielzeit zum verdienten Ausgleich. Danach übernahmen die Gäste wieder die Spielkontrolle, während sich Höchen etwas zurückzog, bei Kontern aber stets gefährlich blieb.
Beide Mannschaften wechselten aus und brachten frische Kräfte auf den Platz. Im weiteren Verlauf drängte der Tabellenführer auf den Siegtreffer. Ben Schug hatte die Riesenchance, schoss aber freistehend über das Tor. Auch der eingewechselte Pascal Buser brachte in der Nachspielzeit die Kugel nicht mehr im Netz unter. So blieb es am Ende beim Unentschieden.
Am kommenden Sonntag, 10.05.26 fährt die SG Bexbach zum Auswärtsspiel zur ASV Kleinottweiler. Anpfiff dort ist um 15:00 Uhr.
Bericht: Peter Höffner