SG Bexbach: Unentschieden im Stadtderby in Höchen

– Foto: Peter Höffner

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse trennten sich der SV Höchen und die SG Bexbach im Stadtderby 1:1 Unentschieden. Dabei begann die Partie für den Tabellenführer optimal, denn Ben Schug brachte seine Farben nach einer tollen Kombination über Tobias Deutsch und der genauen Flanke von Sebastian Stein bereits nach 3 Spielminuten mit 1:0 in Führung.

In der Folge verpasste es das Team von Trainer Jens Albrecht, trotz spielerischer Überlegenheit nachzulegen und mit einem 2. Treffer für mehr Ruhe zu sorgen. Beste Möglichkeiten von Leon Buser per Kopf und Tobias Deutsch, David Bender und Sebastian Stein blieben leider ungenutzt. So ging es mit der nur knappen Gästeführung in die Pause.