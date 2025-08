SG Bexbach startet mit verdientem Sieg in die neue Saison

Am ersten Spieletag der Saison 2025/2026 gab es in der neu zusammengesetzten Bezirksliga Neunkirchen für die SG Bexbach einen 4:1 Auswärtserfolg über die DJK Bildstock zu verzeichnen. Dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel, lag abermals an der Vielzahl vergebener Chancen vor dem gegnerischen Gehäuse.

Von Beginn an übernahmen die Gäste vom Höcherberg das Spielgeschehen und spielten sich zahlreiche Torchancen heraus. Schenkt man dem FuPa-Liveticker von Bernd Leis, dessen wahre Identität ein noch größeres Geheimnis, als die von Fabrizio Saarlando ist Glauben, so hätte es zur Halbzeit schon gut und gerne 8:0 stehen können. So war es erst in der 42. Minute Tobias Deutsch, der seine Farben mit 1:0 in Führung bringen konnte. Nach einem hohen Ballgewinn konnte er sich gegen die beiden Innenverteidiger durchsetzen und blieb vorm Torwart eiskalt. Mit diesem Ergebnis ging es für beide Mannschaften dann kurz darauf auch in die Pause.