SG Bexbach: Souveräner 4:0 Derbysieg bei der ASV Kleinottweiler

Zu einem klaren 4:0 (3:0) Derbysieg kam die SG Bexbach am vergangenen Sonntag bei der ASV Kleinottweiler und verteidigte damit die Tabellenführung in der Bezirksliga Neunkirchen.
Die Vorzeichen waren klar: Nach dem enttäuschenden Unentschieden im Duell beim SV Höchen wollte das Team von Trainer Jens Albrecht an der dicken Eiche wieder dreifach Punkten.
Die Gäste übernahmen sofort das Kommando ohne allerdings spielerisch zu glänzen. Tobias Deutsch brachte seine Farben durch einen verwandelten Handelfmeter in der 18. Minute mit 1:0 in Front. Zuvor war dem ASV-Akteur Aksahin Fahri ein Handspiel unterlaufen, als er den Ball im Strafraum mit der Brust annehmen wollte. Der Unparteiische hatte keine andere Wahl und entschied sofort auf Strafstoß.
Acht Minuten später lag die Kugel im Anschluss an eine Ecke vom Sebastian Stein erneut im Netz. Die Kopfballverlängerung von Leon Buser wurde von einem Abwehrspieler der Einheimischen unhaltbar zum 2:0 für die SG Bexbach abgefälscht. Kurz danach musste Ben Schug verletzungsbedingt aus dem Spiel und wurde durch Marcel Preßer ersetzt.
Fünf Minuten vor der Pause hatte Sebastian Stein nach einem Abwehrfehler der Platzherren Riesenpech, als er mit seinem „Schlenzer“ nur Aluminium traf. Kurz danach sorgte Leon Buser mit seinem 11. Saisontor aus rund 30 Metern für den 0:3 Halbzeitstand. Sein Distanzschuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug unhaltbar im Eck ein.
Nach der Pause wechselten beide Trainer mehrfach aus und brachten frische Spieler auf den Platz. Am Kräfteverhältnis insgesamt änderte sich dadurch aber wenig. Den Schlusspunkt setzte erneut Tobias Deutsch 2 Minuten vor Spielende, als er das Zuspiel von Leon Buser zum verdienten 4:0 Endstand verwandelte. Schiedsrichter Thomas Stopp (DJK Ballweiler) leitete souverän und hatte mit dem sehr fairen Stadtderby keine Probleme.
Die SG Bexbach ist weiter mit einem Punkt Vorsprung vor TuS Wiebelskirchen Tabellenführer der Bezirksliga Neunkirchen und empfängt im vorletzten Saisonspiel am kommenden Sonntag, 17.05.26 den FC Palatia Limbach III. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr am alten Schlammweiher bei der DJK Bexbach. Zuvor treffen in der Partie der KLA Neunkirchen die SG Bexbach II und TuS Lappentascherhof aufeinander (Anpfiff: 13:00 Uhr)
Bericht: Peter Höffner