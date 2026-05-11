SG Bexbach: Souveräner 4:0 Derbysieg bei der ASV Kleinottweiler von Joel Janes · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Zu einem klaren 4:0 (3:0) Derbysieg kam die SG Bexbach am vergangenen Sonntag bei der ASV Kleinottweiler und verteidigte damit die Tabellenführung in der Bezirksliga Neunkirchen. Die Vorzeichen waren klar: Nach dem enttäuschenden Unentschieden im Duell beim SV Höchen wollte das Team von Trainer Jens Albrecht an der dicken Eiche wieder dreifach Punkten.

Die Gäste übernahmen sofort das Kommando ohne allerdings spielerisch zu glänzen. Tobias Deutsch brachte seine Farben durch einen verwandelten Handelfmeter in der 18. Minute mit 1:0 in Front. Zuvor war dem ASV-Akteur Aksahin Fahri ein Handspiel unterlaufen, als er den Ball im Strafraum mit der Brust annehmen wollte. Der Unparteiische hatte keine andere Wahl und entschied sofort auf Strafstoß. Acht Minuten später lag die Kugel im Anschluss an eine Ecke vom Sebastian Stein erneut im Netz. Die Kopfballverlängerung von Leon Buser wurde von einem Abwehrspieler der Einheimischen unhaltbar zum 2:0 für die SG Bexbach abgefälscht. Kurz danach musste Ben Schug verletzungsbedingt aus dem Spiel und wurde durch Marcel Preßer ersetzt.