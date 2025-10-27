– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Souveräner 3:0 Derbysieg über die ASV Kleinottweiler

Derbysieger, Derbysieger hey, hey ,,, hallte es nach dem Schlusspfiff auf dem Sportgelände der DJK am alten Schlammweiher. Durch einen souveränen 3:0 (2:0) Erfolg über die ASV Kleinottweiler konnte die SG Bexbach nach dem 6:2 über den SV Höchen auch das nächste Stadtderby für sich entscheiden. Vor rund 200 Zuschauern zeigte der Tabellenzweite der Bezirksliga Neunkirchen eine dominante Vorstellung und ließ dem bisherigen Drittplatzierten keine Chance. Die Partie begann für die Einheimischen optimal, denn bereits nach 11 Spielminuten konnte Tobias Deutsch seine Farben mit 1:0 in Führung bringen. Er verwandelte nach einem Foul an Nicolas Thies den fälligen Elfmeter eiskalt.

Und es sollte noch besser kommen, denn nur 4 Minuten später erhöhte Philipp Baschab nach gekonntem Alleingang und präzisem Abschluss auf 2:0. Fred Stumpfs hatte wunderbar in die Spitze gespielt und der Torjäger ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Tobias Deutsch hätte nach rund einer halben Stunde schon für eine Vorentscheidung sorgen können, doch er konnte die Riesenchance nicht nutzen. Kurz danach hatte Marcel Preßer Pech, als sein Freistoß aus 25 m nur Aluminium traf. Die Gäste hatten während der 1. Halbzeit keine echte Tormöglichkeit. Die Abwehr der SG stand gut gestaffelt, war zweikampfstark und ließ die bisher so erfolgreichen Angreifer nicht zur Entfaltung kommen. Direkt nach Wiederbeginn drängte Kleinottweiler mit Macht auf den Anschlusstreffer. Diese Drangperiode bis etwa zur 65. Spielminute war die stärkste Phase der Gäste. Das Team um Kapitän Moritz Weiland war weiter hoch motiviert, selbstbewusst und energisch in den Zweikämpfen.