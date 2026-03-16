SG Bexbach: Souveräner 3:0 (2.0) Erfolg über die DJK Münchwies von Joel Janes · Heute, 15:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Einen souveränen 3:0 Heimerfolg feierte die SG Bexbach im Stadion an der Süßhübelstraße über den Nachbarn DJK Münchwies. Es war zwar kein spielerischer Leckerbissen, der die Zuschauer begeisterte, doch war man dem Gegner in allen Belangen überlegen. Ein „Doppelschlag“ nach etwa eine Viertelstunde Spielzeit brachte das Team von Trainer Jens Albrecht auf die Siegerstraße. Nach einem maßgerecht getretenen Freistoß nahe der Eckfahne von Marcel Preßer, war David Bender mit dem Kopf zur Stelle und es stand in der 16. Minute 1:0. Nur zwei Minuten später konnte Sebastian „Buddy“ Stein mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 20 m ins lange Eck den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Leon Buser hatte die Vorarbeit geleistet.

Kurz danach vergab Tobias Deutsch eine Riesenmöglichkeit, als sein Schuss knapp am langen Pfosten vorbeistrich. Zwischenzeitlich jubelten die Gastgeber sogar über ein weiteres Freistoßtor von Leon Buser, doch der Schiedsrichter hatte zuvor indirekten Freistoß angezeigt, sodass der Treffer nicht zählte. So blieb es bis zur Pause bei diesem Spielstand. Auch nach dem Wechsel kontrollierte die SG Bexbach weiterhin das Spiel. In der 66. Minute fiel schließlich die endgültige Entscheidung: Nach einem Freistoß von Kapitän Moritz Weiland, der gefährlich in den Fünfmeterraum gebracht wurde, setzte sich Tobias Deutsch im Getümmel durch und legte für Frederik Stumpfs auf, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drückte.