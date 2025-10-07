– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Schützenfest gegen SV Kirrberg II Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen SG Bexbach Kirrberg II

Zum Abschluss der „englischen Woche“ hatten die Spieler der SG Bexbach noch einmal die „Schussstiefel geschnürt“. Gegen den SV Kirrberg II gab es nach einer insbesondere vor der Pause starken Vorstellung einen deutlichen 11:0 (8:0) Erfolg. Herausragender Torschütze war Tobias Deutsch, dem insgesamt 5 Treffer gelangen. Als Vorlagengeber stach Frederik Stumpfs heraus, der an insgesamt 4 Toren als Vorbereiter beteiligt war. Insgesamt ist das hohe Ergebnis Ausdruck einer mannschaftlichen Geschlossenheit mit sehr viel Ballbesitz und zahlreichen gelungenen Kombinationen. Bei strahlendem Sonnenschein aber einem unangenehm böigen Wind legten die Einheimischen im Stadion Süßhübelstraße in Oberbexbach gleich richtig los. Tobias Deutsch traf nach herrlichem Zuspiel von Fred Stumpfs bereits in der 5. Minute zur 1:0 Führung. Danach gab es zahlreiche Möglichkeiten der gesamten Offensivabteilung, die aber alle ungenutzt blieben.

So dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Marcel Preßer nach Steckpass von Ben Schug auf 2:0 erhöhte. Nach dem 3:0 von Jens Albrecht wenig später, war in der 31, Minute wieder Tobias Deutsch an der Reihe. Nach einem langen Ball von Ben Schug startete er im richtigen Moment, umkurvte noch den gegnerischen Keeper und schob mühelos zum 4:0 ein. Und nicht genug, denn bereits 2 Minuten später hieß es durch den gleichen Spieler 5:0. Das halbe Dutzend voll machte unmittelbar danach Finn Buser mit seinem ersten Saisontor. Nach einem von Torwart Andreas Sonntag zunächst abgewehrten Freistoß von Jens Albrecht aus rund 30 m stand er goldrichtig und verwandelte zum 6:0.

– Foto: Peter Höffner