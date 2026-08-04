SG Bexbach: Schlechter Start in die neue Saison

– Foto: Peter Höffner

Den Start in die neue Saison 2026/2027 hatte sich die SG Bexbach sicherlich etwas anders vorgestellt. Zum Auftakt in die Landesliga Ost gab es für das Team von Trainer Jens Albrecht und Co-Trainer Marc Fischer im heimischen Stadion an der Süßhübelstraße eine klare 2:6 (0:3) Niederlage. Bereits zuvor musste sich die SG Bexbach II in der Partie der Kreisliga A Neunkirchen dem SSV Wellesweiler deutlich mit 2:12 (0:5) geschlagen geben. Die Gäste aus St. Ingbert hatten von Beginn an die Ballkontrolle, bestimmten das Spiel und kamen immer wieder mit schnell vorgetragenen Angriffen über die Flügel gefährlich vors Tor. Bereits in der 12. Minute lag die Kugel im Anschluss an eine Ecke zum ersten Mal im Netz. Spielertrainer Patrick Meyer war mit dem Kopf eher am Ball und erzielte das erste Saisontor.

Die Gastgeber waren im weiteren Verlauf nicht in der Lage, nach vorne Druck zu machen und das Heft in die Hand zu nehmen. Es gab kaum gelungene Kombinationen und auch Torraumszenen blieben Mangelware. Besser machten es die Gäste. Weitere Treffer nach einer halben Stunde Spielzeit im Anschluss an einen schnell ausgeführten Einwurf sowie in der 40. Minute erneut nach einer Ecke per Kopf brachten die deutliche 3:0 Pausenführung für Vikt. St. Ingbert.