SG Bexbach: Pokalaus gegen Landesligist Reiskirchen

Schade, dass sich die SG Bexbach trotz guter Leistung in der regulären Spielzeit nicht belohnen konnte. Gegen den Landesligisten SV Reiskirchen musste man sich nach einem 3:7 (3:3; 1:1) n.V. aus dem Kreispokal in der 2. Runde leider verabschieden. Dabei war ein Weiterkommen durchaus realistisch, denn nach einer 3:2 Führung fiel der Ausgleich der Gäste erst durch einen Glücksschuss in der 3. Minute der Nachspielzeit. In einer packenden Pokalbegegnung übernahmen die Einheimischen von Beginn an das Kommando und waren sehr präsent. Nachdem Tobias Deutsch bereits kurz zuvor 2 Chancen liegen ließ, gelang ihm in der 10. Minute auf Vorarbeit von Pascal Buser die verdiente 1:0 Führung.

Dieser hatte 10 Minuten später die Riesenmöglichkeit, den Vorsprung auszubauen, doch vor dem gegnerischen Torwart Johannes Bauer versagten die Nerven. Auch weitere Chancen konnten leider nicht genutzt werden. Stattdessen gelang den Gästen praktisch aus dem „Nichts“ in der 2. Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf der überraschende 1:1 Ausgleich. Die Mannschaft der Trainer Jens Albrecht/Marc Fischer zeigte sich davon nicht geschockt und ging durch Ben Schug 9 Minuten nach Wiederbeginn mit 2:1 in Führung. Vorausgegangen war eine gelungene Kombination über Leon Buser und Philipp Baschab, der maßgerecht auflegte. Und es sollte noch besser kommen.