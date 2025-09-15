– Foto: Thomas Eichner

SG Bexbach: Niederlage beim Spitzenreiter TuS Wiebelskirchen Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen Wiebelskir. SG Bexbach

Keinen guten Start in die „englische Woche“ (Pokalspiel am Dienstag, Heimspiel in der Bezirksliga Neunkirchen am Freitag) für die SG Bexbach. Man musste sich beim Tabellenführer TuS Wiebelskirchen mit 1:2 geschlagen geben. Trotz gutem Beginn und einer 1:0 Pausenführung stand das Team am Ende mit leeren Händen da. Wiebelskirchen bewahrte seine weiße Weste und konnte seinen Vorsprung ausbauen. Die annähernd 300 Zuschauer im Roesen-Park sahen ein packendes Spitzenspiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Während die Gäste in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel hatten, war Wiebelskirchen nach dem Ausgleich in der 50. Minute das überlegene Team. Beide Mannschaften versuchten über Ballkontrolle ins Spiel zu kommen. Trainer Jens Albrecht musste schon früh auswechseln und brachte für den verletzten Kapitän Moritz Weiland Fred Stumpfs aufs Feld.

Die SG Bexbach hatte in der Anfangsphase durch Tobias Deutsch und Philipp Baschab Chancen, die aber nichts einbrachten. Die größte Möglichkeit vergab Ben Schug in der 18. Minute, als die Kugel über Umwege bei ihm landete, er aber freistehend verzog. Besser machte er es in der 35. Minute. Nach einer Flanke vor das Tor nutzte er die Unsicherheit von Keeper Florian Regitz und verwandelte zum 1:0 für die SG. Trotz weiterer Möglichkeiten für die Gäste blieb es bei diesem Spielstand bis zur Pause. Nach dem Wechsel dann ein anderes Bild. Wiebelskirchen gelang 5 Minuten nach Wiederbeginn das 1:1, als sich Fabio di Leo am Fünfmeterraum durchsetzte und ins kurze Eck traf. Hier war die bis dahin sehr zuverlässige Abwehr nicht im Bilde. In der Folge übernahmen die Gastgeber mehr und mehr das Kommando und gingen nach einem schnellen Konter über die rechte Angriffsseite in der 70. Minute durch Nico Schiestel mit 2:1 in Front.