SG Bexbach mit erstem „Dreier“ im Bliesgau von Joel Janes · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Mit einem knappen 2:1 (1:1) Erfolg in Altheim gegen die FSG Parr-Altheim kam die SG Bexbach zum ersten „Dreier“ in der neuen Saison. Die Tore für die siegreiche Mannschaft erzielten Fred Stumpfs und Philipp Baschab. Die Partie begann bei hochsommerlichen Temperaturen ganz nach Wunsch, denn Fred Stumpfs brachte seine Farben bereits nach 7 Minuten mit 1:0 in Front. Nach einem weiten Ball in die Spitze wurde Philipp Baschab im Laufduell zwar gehalten, der Unparteiische ließ jedoch weiterspielen, den Abpraller verwandelte Fred Stumpfs mit einer herrlichen Bogenlampe ins lange Eck zur frühen Führung.

Danach entwickelte sich ein offenes Spiel ohne größere Höhepunkte. Nach rund einer halben Stunde gelang den Gastgebern nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite der 1:1 Ausgleich, hier war die Gästeabwehr nicht im Bilde. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. 10 Minuten nach Wiederbeginn gelang dem Team von Trainer Jens Albrecht und Co.-Trainer Marc Fischer die erneute Führung. Nach einer herrlichen Kombination über Kapitän Moritz Weiland und der tollen Hereingabe von Ben Schug war Philipp Baschab zur Stelle und vollstreckte eiskalt zur 2:1 Führung für die SG Bexbach. Nun entwickelte sich eine offene Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.