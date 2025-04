SG Bexbach: Leistungsgerechtes Remis gegen SF Reinheim

Torlos endete am vergangenen Sonntag die Bezirksliga Begegnung SG Bexbach gegen die SF Reinheim am Alten Schlammweiher in Bexbach. Dass es bei der „Nullnummer“ blieb, lag zum einen an der Unentschlossenheit und Schussschwäche der Einheimischen, zum anderen aber auch an einem glänzend aufgelegten SG Keeper Joel Janes, der mehrfach einen Gegentreffer verhindern konnte. Vor allem ihm hatten es die Gastgeber zu verdanken, dass am Ende die „Null“ stand.

Der Tabellendritte und Favorit aus dem Bliesgau übernahm von Beginn an die Initiative und hatte in der Anfangsphase gleich mehrere Möglichkeiten, scheiterten immer wieder an Torwart Janes, der einen „Sahne-Tag“ erwischte.