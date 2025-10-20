– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Klarer 6:2 (3:0) Derby-Sieg über den SV Höchen

Derbyzeit war angesagt am Freitagabend im Stadion des FV Oberbexbach an der Süßhübelstraße. In einer intensiven Partie der Bezirksliga Neunkirchen kam die SG Bexbach gegen den Stadtrivalen SV Höchen zu einem klaren 6:2 /3:0) Erfolg. Herausragender Akteur war Philipp Baschab, dem 3 Treffer gelangen. Die übrigen Tore erzielten Tobias Deutsch, Frederik Stumpfs und David Bender. Den Sieg widmete die Mannschaft einer besonderen Person. Kapitän Moritz Weiland: „Dieser Sieg war für unseren ehemaligen Trainer Rainer Bier. Lieber Rainer, wir wünschen Dir auf diesem Wege gute Besserung“. Die Vorzeichen waren klar: Die Gäste vom oberen Höcherberg wollten den Gastgebern ein Bein stellen, die SG Bexbach die erfolgreiche Serie mit einem weiteren „Dreier“ fortsetzen. Besondere Brisanz (neben dem Derbycharakter) erhielt die Begegnung noch dadurch, dass auf und neben dem Spielfeld einige Akteure mit FVO/SG Vergangenheit mitwirkten und deshalb besonders motiviert waren.

Bei guten äußeren Bedingungen erlebten mehr als 250 Besucher (darunter auch einige Spieler und Fans benachbarter Vereine) einen flotten Beginn beider Mannschaften. Die Gastgeber fanden über Ballbesitz schnell zu ihrem Spiel und hatten bereits in der Anfangsphase einige Tormöglichkeiten. So nach etwa 10 Minuten, als ein Kopfball von Tobias Deutsch nach einer Ecke von Ben Schug nur das Torgebälk traf. In der 18. Minute war es endlich so weit, als Philipp Baschab nach Ecke von Ben Schug am kurzen Pfosten zur verdienten 1:0 Führung traf. Großes Peck hatte Leon Buser 1 Minute später, als er nach einer gelungenen Kombination im Abschluss am Pfosten scheiterte. In der 35. Spielminute konnte wiederum Philipp Baschab den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Nach schönem Zusammenspiel über die rechte Angriffsseite und der genauen Flanke von Ben Schug war er zur Stelle und nickte überlegt ein. Kurz vor der Pause setzte sich Tobias Deutsch gegen zwei Gegenspieler energisch durch und versenkte die Kugel unhaltbar in der linken unteren Ecke zum 3:0 Halbzeitstand.