– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Klarer 6:0 (2:0) Erfolg beim SV Beeden Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen Beeden SG Bexbach

„Mund abputzen und weitermachen“. In einer einseitigen und fußballerisch wenig unterhaltsamen Partie kam die SG Bexbach beim SV Beeden zu einem hohen 6:0 (2:0) Erfolg. Die Spielgemeinschaft dominierte klar, tat sich aber angesichts der destruktiven und eigenwilligen Spielweise der Gastgeber insgesamt schwer. Vor rund 100 Zuschauern (darunter überwiegend Gästefans) übernahm der Tabellenzweite der Bezirksliga Neunkirchen sofort das Kommando und ging früh in Führung. Nachdem ein Schuss von Jens Albrecht zunächst geblockt wurde, fiel die Kugel Fred Stumpfs vor die Füße der nur noch einschieben musste (9. Minute). Doch bereits 1 Minute später hatten die Einheimischen nach einem Patzer in der sonst sicheren SG Abwehr die Riesenchance zum Ausgleich. Marian Eichel konnte den Beeder Angreifer im letzten Moment noch entscheidend stören und so den Gegentreffer verhindern. Dies blieb auch während des gesamten Spiels die einzige Tormöglichkeit für die Platzherren.

Nachdem Jens Albrecht kurz zuvor bei 2 Kopfbällen noch gescheitert war, gelang ihm in der 18. Spielminute nach einer Ecke von Ben Schug das 2:0. Auch in der Folge waren die Gäste klar spielbestimmend und hatten weitere Chancen, die aber nichts einbrachten. So blieb es bei diesem Spielstand nach 45 Minuten. Nach der Pause das gleiche Bild. Aber es dauerte bis zur 60. Minute, ehe wiederum Fred Stumpfs auf 3:0 erhöhen konnte. Im Anschluss an eine Ecke von Ben Schug legt David Bender auf für Fred Stumpfs der den Ball sehenswert in den Winkel schweißt. Ein Traumtor!