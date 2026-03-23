SG Bexbach: Klarer 5:0 (2:0) Sieg bei der SG Erbach II von Joel Janes · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Die SG Bexbach wurde ihrer Favoritenrolle in der Bezirksliga Neunkirchen eindrucksvoll gerecht und gewann „Uff de Eichheck“ bei der SG Erbach II deutlich mit 5:0 (2:0). Gegen einen sehr kompakt und tief stehenden Gegner hatte es das Team von Trainer Jens Albrecht von Anfang an schwer und kam nicht wie gewohnt ins Spiel. Die Einheimischen verteidigten mit viel Einsatz, hatten aber im Spiel nach vorne kaum Möglichkeiten.

Sebastian Stein brachte seine Farben in der 13. Minute nach Zuspiel von Tobias Deutsch mit 1:0 in Front. Marcel Preßer konnte 10 Minuten später nach Vorarbeit von Marian Eichel den Vorsprung auf 2:0 ausbauen und stellte damit schon früh die Weichen auf Auswärtssieg. Leon Buser hatte in der 35. Minute die Riesenchance, schoss aber die Kugel freistehend am Fünfmeterraum über das Tor. So blieb es bis zur Pause beim für die Gastgeber eher schmeichelhaften Spielstand.