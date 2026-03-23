SG Bexbach: Klarer 5:0 (2:0) Sieg bei der SG Erbach II

Die SG Bexbach wurde ihrer Favoritenrolle in der Bezirksliga Neunkirchen eindrucksvoll gerecht und gewann „Uff de Eichheck“ bei der SG Erbach II deutlich mit 5:0 (2:0).
Gegen einen sehr kompakt und tief stehenden Gegner hatte es das Team von Trainer Jens Albrecht von Anfang an schwer und kam nicht wie gewohnt ins Spiel. Die Einheimischen verteidigten mit viel Einsatz, hatten aber im Spiel nach vorne kaum Möglichkeiten.
Sebastian Stein brachte seine Farben in der 13. Minute nach Zuspiel von Tobias Deutsch mit 1:0 in Front. Marcel Preßer konnte 10 Minuten später nach Vorarbeit von Marian Eichel den Vorsprung auf 2:0 ausbauen und stellte damit schon früh die Weichen auf Auswärtssieg.
Leon Buser hatte in der 35. Minute die Riesenchance, schoss aber die Kugel freistehend am Fünfmeterraum über das Tor. So blieb es bis zur Pause beim für die Gastgeber eher schmeichelhaften Spielstand.
Nach dem Seitenwechsel legte die SG Bexbach mit 2 Treffern schnell nach und sorgte für klare Verhältnisse. Ben Schug traf in der 48. Minute zum 3:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Tobias Deutsch auf 4:0. Im weiteren Verlauf hatten Sebastian Stein, Nicki Schneider und Tobias Deutsch noch weitere Tormöglichkeiten, die aber leider nicht genutzt wurden.
Nach einer gelungenen Kombination über die rechts Angriffsseite und der genauen Flanke von Fred Stumpfs, erzielte Tobias Deutsch mit einem herrlichen Kopfball in der 70. Minute den 5:0 Endstand. Einen ruhigen Nachmittag hatte SG Keeper Joel Janes, der lediglich zu Beginn der Begegnung einmal gefordert war. Schiedsrichter Niklas Wissig (Bierbach) leitete gut und hatte mit der sehr fairen Begegnung keine Probleme.
Am kommenden Sonntag, 28.03.26 empfängt die SG Bexbach zum „Showdown“ im Topspiel den Spitzenreiter TuS Wiebelskirchen. Alle sind hochmotiviert. Nur ein Heimsieg zählt. Anpfiff am alten Schlammweiher bei der DJK Bexbach ist um 15:00 Uhr. Zuvor treffen noch die 2. Mannschaften beider Vereine aufeinander.
Bericht: Peter Höffner