SG Bexbach kann doch noch gewinnen

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Die Spielgemeinschaft Bexbach kann doch noch gewinnen. Durch einen 4:2 (1:1) Erfolg über die 2. Mannschaft des SV Bliesmengen-Bolchen beendete das Team seine Negativserie und konnte endlich wieder einen „Dreier“ verbuchen. Der Sieg war auf Grund einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause verdient.

Die Vorzeichen waren klar: Nach vier Niederlagen in Serie wollte das Team der Trainer Rainer Bier/Oliver Delles endlich wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Partie begann zunächst wenig verheißungsvoll, denn nach einem Ballverlust und einem unnötigen Fehler im Mittelfeld lag man nach 14 Minuten bereits mit 0:1 hinten. Doch die Einheimischen zeigten sich zum Glück von diesem frühen Rückstand nicht geschockt und konnten bereits eine Minuten später ausgleichen. Nach einem weiten Ball von Kevin Enkler über das halbe Feld war Leon Ruffing zur Stelle und erzielte das wichtige 1:1.

In der Folge war es eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torraumszenen. Für die Platzherren vergab Pascal Buser nach einer halben Stunde die Riesenmöglichkeit zur Führung, als er sich im Zweikampf durchsetzte, die Kugel aber leider am leeren Tor vorbei schoss. Auf der anderen Seite konnte SG-Keeper Thomas Reinhardt wenig später mit glänzender Fußabwehr einen Rückstand verhindern. So blieb es beim 1:1 zur Pause.

10 Minuten nach Wiederbeginn gelang Bliesmengen-Bolchen im Anschluss an eine Ecke per Kopf die erneute Führung. Doch die Gastgeber kämpften weiter, zeigten eine gute Körpersprache und drehten die Begegnung innerhalb von sieben Minuten.