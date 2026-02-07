SG Bexbach ist neuer Stadtmeister im Hallenfußball 2026 von Joel Janes · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Holzhauser

Die SG Bexbach ist neuer Stadtmeister im Hallenfußball 2026. In einem spannenden und dramatischen Finale besiegte das Team den Nachbarn SV Niederbexbach mit 6:5. Im gut gefüllten Sportzentrum Erbach wurden am letzten Wochenende im Januar die 27. Bexbacher Hallenstadtmeisterschaften ausgetragen. Bei den Aktiven waren die Mannschaften der SG Bexbach 1, SG Bexbach 2, SV Niederbexbach, SV Höchen, ASV Kleinottweiler und des SV Bexbach am Start und sorgten für einen abwechslungsreichen Turniertag vor lautstarker Kulisse.

Nach den Partien in der Vorrunde hatte in der Gruppe A überraschend Kreisligist SG Bexbach II (4:3 Sieger über SV Niederbexbach) die Nase vorn, vor Niederbexbach und Höchen. In der Gruppe B ging Platz 1 an die ASV Kleinottweiler mit 6 Punkten vor Ligakonkurrent SG Bexbach I (3 Punkte). Der SV Bexbach schied vorzeitig ohne Punkte aus. Damit kam es im ersten Spiel der Vorschlussrunde zum vereinsinternen Duell zwischen der SG Bexbach II und der SG Bexbach I. Die favorisierte Bezirksligist gewann mit 7:4. Mit entscheidend war sicherlich die schnelle 4:0 Führung durch je 2 Treffer von Tom Krieger und Nicki Schneider. Die SG II kam zwischenzeitlich noch einmal auf 4:5 heran, doch 2 weitere Treffer auf der Gegenseite besiegelten den Endstand.