Die SG Bexbach ist neuer Stadtmeister im Hallenfußball 2026. In einem spannenden und dramatischen Finale besiegte das Team den Nachbarn SV Niederbexbach mit 6:5.
Im gut gefüllten Sportzentrum Erbach wurden am letzten Wochenende im Januar die 27. Bexbacher Hallenstadtmeisterschaften ausgetragen. Bei den Aktiven waren die Mannschaften der SG Bexbach 1, SG Bexbach 2, SV Niederbexbach, SV Höchen, ASV Kleinottweiler und des SV Bexbach am Start und sorgten für einen abwechslungsreichen Turniertag vor lautstarker Kulisse.
Nach den Partien in der Vorrunde hatte in der Gruppe A überraschend Kreisligist SG Bexbach II (4:3 Sieger über SV Niederbexbach) die Nase vorn, vor Niederbexbach und Höchen. In der Gruppe B ging Platz 1 an die ASV Kleinottweiler mit 6 Punkten vor Ligakonkurrent SG Bexbach I (3 Punkte). Der SV Bexbach schied vorzeitig ohne Punkte aus.
Damit kam es im ersten Spiel der Vorschlussrunde zum vereinsinternen Duell zwischen der SG Bexbach II und der SG Bexbach I. Die favorisierte Bezirksligist gewann mit 7:4. Mit entscheidend war sicherlich die schnelle 4:0 Führung durch je 2 Treffer von Tom Krieger und Nicki Schneider. Die SG II kam zwischenzeitlich noch einmal auf 4:5 heran, doch 2 weitere Treffer auf der Gegenseite besiegelten den Endstand.
Anschließend musste sich der Titelverteidiger ASV Kleinottweiler gegen den SV Niederbexbach überraschend deutlich mit 3:7 geschlagen geben. Somit standen die beiden Endspielteilnehmer fest. Auf eine Partie um Rang drei wurde wie gewohnt bei dieser Veranstaltung verzichtet.
Das Finale zwischen der SG Bexbach und dem SV Niederbexbach war ein echtes Offensivspektakel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. In einer hektischen Partie mit vielen Spielunterbrechungen lag Niederbexbach schnell mit 2:0 vorne. Tobias Deutsch brachte die SG Bexbach mit dem 1:2 und einem verwandelten Strafstoß zum 2:2 ins Spiel zurück. In der Folge war es Nicki Schneider, der zum 3:2 und mit einem sehenswerten Heber über Niederbexbachs Keeper Leon Doll die Weichen auf Sieg stellte. Nach dem 3:4 Anschlusstreffer konnten SG Trainer Jens Albrecht und David Bender den Vorsprung auf 6:3 ausbauen. Das Finale schien entschieden. Doch Niederbexbach konnte in den Schlusssekunden noch auf 5.6 verkürzen. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende. Mit diesem Erfolg krönte sich die SG Bexbach 1 zum Hallenstadtmeister 2026.
Groß war der Jubel bei Spielern und Fans, als Kapitän Moritz Weiland und die Mannschaft den Siegerpokal und die Medaillen in Empfang nahmen. Anschließend wurde die Stadtmeisterschaft zusammen mit den Fans noch gebührend gefeiert.
Bericht: Peter Höffner