SG Bexbach im Halbfinale des Kreispokals Ostsaar

– Foto: Peter Höffner

Gut erholt nach der Niederlage im Topspiel der Bezirksliga Neunkirchen beim TuS Wiebelskirchen zeigte sich die SG Bexbach im Kreispokal Viertelfinale gegen die DJK St. Ingbert. Das Team gab die richtige Antwort auf dem Platz und zog mit einem klaren 6:1 (3:0) nach starker Leistung verdient ins Halbfinale ein. Die Mannschaft spielte von Beginn an sehr konzentriert, störte früh und brachte dadurch den Gegner oft in Verlegenheit. Umgekehrt gelang, es bei eigenem Ballbesitz durch schnelles Umschaltspiel zahlreiche Torchancen herauszuspielen.

Marcel Preßer eröffnete den Torreigen schon nach 12 Spielminuten. Auf Flanke von Fred Stumpfs und der perfekten Vorlage von Philipp Baschab brauchte er den Ball nur noch über die Torlinie zu drücken. 8 Minuten später war es David Bender, der nach Ecke von Marcel Preßer am höchsten sprang und die Kugel per Kopf zum 2:0 einnickte. Nach einem Patzer des Gästetorwarts legte Philipp Baschab uneigennützig quer auf Pascal Buser, der zum 3:0 Halbzeitstand verwandelte. Nach Wiederbeginn drängten die Gäste zunächst mit Macht auf den Anschlusstreffer, doch die Abwehr der Einheimischen stand weiterhin gut und ließ nichts anbrennen. Nach dem 4:0 durch Marcel Preßer nach gut einer Stunde war der Sieg endgültig in „trockenen Tüchern“. Die SG ließ weiter den Ball laufen und brachte eine Viertelstunde vor Spielende mit Tom Krieger, Luca Lill und Jens Albrecht 3 frische Kräfte auf den Platz.