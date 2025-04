SG Bexbach II: Stadtderby gegen SV Bexbach endet 3:3 Unentschieden

So., 30.03.2025, 13:15 Uhr

Das war nichts für schwache Nerven. In einem spannungsgeladenen, intensiven und in der Endphase dramatischen Stadtderby trennten sich am Alten Schlammweiher die SG Bexbach II und der SV Bexbach 3:3 Unentschieden.

Der SV Bexbach ging durch Christopher Schmidt schon früh in Führung, die Leon Kraus kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Nach dem Wechsel trafen erneut Christopher Schmidt und Leon Kohl für die Gäste. Max Macievskij mit einem direkt verwandelten Freistoß fast von der Mittellinie und Dietrich Raus in der 93. Minute sorgten für den 3:3 Endstand.