SG Bexbach II: Schwaches Spiel beim 1:0 Sieg in Rentrisch II

Das war sicherlich keine leichte Kost, die den Besuchern am vergangenen Sonntag in Rentrisch geboten wurde. In einer schwachen Begegnung der Kreisliga A Saarpfalz gelang der SG Bexbach II beim Tabellenvorletzten TuS Rentrisch II ein hauchdünner 1:0 Auswärtserfolg, der am Ende noch mehrfach in Gefahr war.

Schütze des „goldenen Tores“ war der beste Gästespieler Finn Buser, der in der 18. Minute nach einer Ecke von Luca Jacob mit dem Kopf zur Stelle war. Trotz einer spielerischen Überlegenheit gelang es der SG Bexbach nicht, die Partie zu dominieren. Die Gastgeber operierten meist mit weiten Bällen und waren sehr kampfstark.