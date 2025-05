SG Bexbach II: Schwache Vorstellung beim TuS Lappentascherhof

Nach einer schwachen Vorstellung musste sich die SG Bexbach II am letzten Sonntag in Spiel der KLA Saarpfalz beim TuS Lappentascherhof mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Während die Einheimischen von Beginn an alles gaben, lief bei den Gästen wenig zusammen. Die Mannschaft fand nicht zu einem geordneten Spielaufbau, zeigte viele Abwehrschwächen und war im Angriff zu harmlos.

Benjamin Barthel brachte die Platzherren bereits nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, als er einen Fehler der Gäste im Spielaufbau eiskalt nutzte. Die Riesenchance zum Ausgleich vergab Dietrich Raus kurze Zeit später als er freistehend daneben zielte. So blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung.