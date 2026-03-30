SG Bexbach gewinnt Gipfeltreffen gegen TuS Wiebelskirchen

Die SG Bexbach gewinnt das Gipfeltreffen gegen TuS Wiebelskirchen mit 3:2 (2:0). Riesengroß war der Jubel im Lager der Gastgeber, als Schiedsrichter Thomas Stopp nach 97 Minuten die Begegnung beendete. In einer spektakulären Partie konnten sich die Gastgeber gegen den bisherigen Tabellenführer der Bezirksliga Neunkirchen durchsetzen. Nach einer 2:0 Halbzeitführung durch Tore von Sebastian „Buddy“ Stein und Tobias Deutsch gelang den Gästen kurz nach der Pause innerhalb von 3 Minuten der Ausgleich, ehe erneut Sebastian Stein eine Viertelstunde vor Spielende der vielumjubelte Siegtreffer gelang.
Die Vorzeichen waren klar: die SG musste gewinnen, wollte man sich die Chance auf die Meisterschaft und somit auf den direkten Aufstieg in die Landesliga Ost weiter offenhalten. Entsprechend motiviert und mit der richtigen Einstellung ging die Mannschaft ins Spiel.
Vor mehr als 300 Zuschauern, die ordentlich Stimmung machten, begann die Partie optimal. Bereits nach 9 Spielminuten stand es nach einem Foulelfmeter 1:0. Tobias Deutsch war zwar zunächst an Torwart Regitz gescheitert, Sebastian Stein konnte aber den Nachschuss im Netz unterbringen. Danach war es ein kampfbetontes und offenes Spiel. Die Gastgeber konnten noch vor der Pause nachlegen: Nach einem gewonnenen Zweikampf von Tom Krieger und der gelungenen Kombination mit Pascal Buser, jagte Tobias Deutsch die Kugel aus der Drehung Marke „Tor des Monats“ in den Winkel zum 2:0 Halbzeitstand. Dies war bereits sein 30. Saisontor.
Nach dem Seitenwechsel kam der TuS Wiebelskirchen stark zurück. Zunächst verkürzte der eingewechselte Nico Backes in der 51. Minute auf 2:1 Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich als Adrian Müller einen Handelfmeter zum 2:2 verwandelte. Erinnerungen an das (verlorene) Hinspiel in Wiebelskirchen wurden wach, als die SG nach gutem Spiel und einer 1:0 Führung in der 2. Halbzeit „das Fußballspielen“ einstellte. Doch diesmal gingen die Köpfe nicht nach unten. Das Team zeigte „Charakter“, hatte die richtige Körpersprache und ließ sich nicht hängen.
Die Partie wurde auch in der Folge sehr intensiv geführt und blieb hitzig. Gästespieler Andreas Brandenburger musste nach erneutem Meckern in der 57. Minute für zehn Minuten vom Feld. Die Gastgeber agierten angesichts der jetzt zeitweise aufkommenden Hektik sehr diszipliniert und ließen sich davon nicht anstecken. Sie blieben ruhig und glaubten weiter an sich.
Wiebelskirchen wechselte mehrfach und auch SG Trainer Jens Albrecht brachte in der 70. Minute mit Marcel Preßer und Ben Schug und später noch Nico Thies und Nicki Schneider frische Kräfte auf den Platz. Der eingewechselte Ben Schug war es, der eine Viertelstunde vor Spielende die Vorarbeit zum 3:2 Siegtreffer von Sebastian Stein leistete. Wiebelskirchen versuchte im weiteren Verlauf zwar noch einmal alles, doch die sehr kopfballstarke Defensive der Gastgeber, die mit Marc Fischer im Tor einen zuverlässigen Rückhalt hatte, ließ nichts mehr zu.
In der Schlussphase schwächte sich der TuS Wiebelskirchen zusätzlich, als Lukas Poppenhäger wegen Nachtretens die Rote Karte sah und zudem Niklas Weber in der Nachspielzeit noch eine Zeitstrafe kassierte. Fazit: Ein verdienter Sieg, der dem Team um Kapitän Moritz Weiland in Sachen Aufstieg alle Optionen offenhält.
Bereits am kommenden Donnerstag, 02.04.26 spielt die SG Bexbach bei Hellas Bildstock II. Anpfiff am Maybacher Weg ist um 19:00 Uhr.
Bericht: Peter Höffner