SG Bexbach gewinnt Gipfeltreffen gegen TuS Wiebelskirchen von Joel Janes · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Die SG Bexbach gewinnt das Gipfeltreffen gegen TuS Wiebelskirchen mit 3:2 (2:0). Riesengroß war der Jubel im Lager der Gastgeber, als Schiedsrichter Thomas Stopp nach 97 Minuten die Begegnung beendete. In einer spektakulären Partie konnten sich die Gastgeber gegen den bisherigen Tabellenführer der Bezirksliga Neunkirchen durchsetzen. Nach einer 2:0 Halbzeitführung durch Tore von Sebastian „Buddy“ Stein und Tobias Deutsch gelang den Gästen kurz nach der Pause innerhalb von 3 Minuten der Ausgleich, ehe erneut Sebastian Stein eine Viertelstunde vor Spielende der vielumjubelte Siegtreffer gelang. Die Vorzeichen waren klar: die SG musste gewinnen, wollte man sich die Chance auf die Meisterschaft und somit auf den direkten Aufstieg in die Landesliga Ost weiter offenhalten. Entsprechend motiviert und mit der richtigen Einstellung ging die Mannschaft ins Spiel.

Vor mehr als 300 Zuschauern, die ordentlich Stimmung machten, begann die Partie optimal. Bereits nach 9 Spielminuten stand es nach einem Foulelfmeter 1:0. Tobias Deutsch war zwar zunächst an Torwart Regitz gescheitert, Sebastian Stein konnte aber den Nachschuss im Netz unterbringen. Danach war es ein kampfbetontes und offenes Spiel. Die Gastgeber konnten noch vor der Pause nachlegen: Nach einem gewonnenen Zweikampf von Tom Krieger und der gelungenen Kombination mit Pascal Buser, jagte Tobias Deutsch die Kugel aus der Drehung Marke „Tor des Monats“ in den Winkel zum 2:0 Halbzeitstand. Dies war bereits sein 30. Saisontor. Nach dem Seitenwechsel kam der TuS Wiebelskirchen stark zurück. Zunächst verkürzte der eingewechselte Nico Backes in der 51. Minute auf 2:1 Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich als Adrian Müller einen Handelfmeter zum 2:2 verwandelte. Erinnerungen an das (verlorene) Hinspiel in Wiebelskirchen wurden wach, als die SG nach gutem Spiel und einer 1:0 Führung in der 2. Halbzeit „das Fußballspielen“ einstellte. Doch diesmal gingen die Köpfe nicht nach unten. Das Team zeigte „Charakter“, hatte die richtige Körpersprache und ließ sich nicht hängen.