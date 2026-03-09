SG Bexbach gewinnt beim Tabellennachbarn Furpach II mit 3:0

Nach turbulentem Beginn mit einem verschossenen Foulelfmeter für die Gastgeber bereits nach 2 Spielminuten konnte die SG Bexbach in einem echten Spitzenspiel beim Drittplatzierten SV Furpach II einen souveränen 3:0 Auswärtssieg einfahren.
Die Gastgeber hatten früh die große Chance zur Führung. Kurz nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Sebastian Grünewald ((Wadgassen) bekam der SV Furpach II nach einem Foulspiel von Leon Buser einen Elfmeter zugesprochen. Valentin Schmitt übernahm die Verantwortung, setzte den Strafstoß jedoch an die Latte und vergab damit die frühe Führung.
In der Folge übernahm das Team von Trainer Jens Albrecht mehr und mehr die Kontrolle und erspielte sich einige Möglichkeiten. Marcel Preßer traf in der 14. Minute per Freistoß aus spitzem Winkel nur Aluminium. Kurz darauf verzog Tobias Deutsch in aussichtsreicher Position knapp (22.), ehe Nicolas Thies nach starker Einzelaktion am Torhüter der Einheimischen scheiterte (29.).
Nach 38 Spielminuten war es dann endlich soweit. Nach einer schönen Einzelleistung von Nicolas Thies und der präzisen Flanke in den Strafraum war Fred Stumpfs mit dem Kopf zur Stelle und traf zur verdienten 1:0 Führung für die Gäste. Kurz vor der Pause legte die SG Bexbach zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt noch einmal nach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwertete David Bender eine Ecke von Sebastian Stein per Kopf zum 0:2 und markierte damit seinen fünften Saisontreffer.
Nach Wiederbeginn drängten die Gastgeber, die zur Pause gewechselt hatten, mit Macht auf den Anschlusstreffer. Doch die Abwehr der Gäste stand gut gestaffelt und ließ nichts zu. SG Keeper Marc Fischer hatte mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Auf der anderen Seite hatte auch die SG Bexbach Möglichkeiten, den Vorsprung weiter auszubauen. So vergab Fred Stumpfs nach Ecke von Marcel Preßer ebenso wie Tobias Deutsch nach Freistoß von Kapitän Moritz Weiland.
Eine Viertelstunde vor Spielende schwächten sich die Gastgeber nach einem Platzverweis selbst. Nach einem taktische Foul von Moritz Weiland, das konsequent mit „gelb“ geahndet wurde, verlor der Furpacher Sidney Willems die Nerven und trat nach. Der Unparteiische, der direkt daneben stand, hatte keine andere Wahl und zeigte die Rote Karte wegen dieser Tätlichkeit.
SG Trainer Jens Albrecht schöpfte sein Wechselkontingent voll aus und brachte im Verlaufe der Begegnung frische Kräfte, die sich nahtlos ins Spiel einfügten. In Überzahl machte die SG Bexbach schließlich alles klar, als Tobias Deutsch 5 Minuten vor Spielende mit einem Schuss ins Eck den 3:0 Endstand markierte.
Durch diesen Auswärtssieg hält die SG Bexbach den Druck auf den Spitzenreiter TuS Wiebelskirchen weiter aufrecht und vergrößert gleichzeitig den Abstand auf den Drittplatzierten Furpach.
Am kommenden Sonntag erwartet die SG Bexbach zum ersten Heimspiel in diesem Jahr vor sicherlich großer Kulisse den Nachbarn DJK Münchwies. Anpfiff in Oberbexbach ist um 15:00 Uhr.
Bericht: Peter Höffner