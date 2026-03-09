SG Bexbach gewinnt beim Tabellennachbarn Furpach II mit 3:0 von Joel Janes · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Nach turbulentem Beginn mit einem verschossenen Foulelfmeter für die Gastgeber bereits nach 2 Spielminuten konnte die SG Bexbach in einem echten Spitzenspiel beim Drittplatzierten SV Furpach II einen souveränen 3:0 Auswärtssieg einfahren. Die Gastgeber hatten früh die große Chance zur Führung. Kurz nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Sebastian Grünewald ((Wadgassen) bekam der SV Furpach II nach einem Foulspiel von Leon Buser einen Elfmeter zugesprochen. Valentin Schmitt übernahm die Verantwortung, setzte den Strafstoß jedoch an die Latte und vergab damit die frühe Führung.

In der Folge übernahm das Team von Trainer Jens Albrecht mehr und mehr die Kontrolle und erspielte sich einige Möglichkeiten. Marcel Preßer traf in der 14. Minute per Freistoß aus spitzem Winkel nur Aluminium. Kurz darauf verzog Tobias Deutsch in aussichtsreicher Position knapp (22.), ehe Nicolas Thies nach starker Einzelaktion am Torhüter der Einheimischen scheiterte (29.). Nach 38 Spielminuten war es dann endlich soweit. Nach einer schönen Einzelleistung von Nicolas Thies und der präzisen Flanke in den Strafraum war Fred Stumpfs mit dem Kopf zur Stelle und traf zur verdienten 1:0 Führung für die Gäste. Kurz vor der Pause legte die SG Bexbach zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt noch einmal nach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwertete David Bender eine Ecke von Sebastian Stein per Kopf zum 0:2 und markierte damit seinen fünften Saisontreffer.