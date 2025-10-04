– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Finale im Kreispokal Ostsaar verpasst Verlinkte Inhalte Pokal Ostsaar Ludwigsthal SG Bexbach

Leider wurde am an vergangenen Mittwoch nichts aus der erhofften Finalteilnahme im Kreispokal und der Qualifikation für die 1. Runde des Saarlandpokals. Im Halbfinale des Kreispokals setzte sich der Favorit SC Ludwigsthal gegen die SG Bexbach mit 3:1 (3:0) durch und trifft nun im Endspiel auf den SC Blieskastel, das bei der SVG Hangard ebenfalls mit 3:1 gewinnen konnte. Die zahlreichen Zuschauer Am alten Schlammweiher bei der DJK Bexbach sahen über eine Stunde lang ein sehr unterhaltsames Spiel, in dem ein Klassenunterschied nicht erkennbar war. Die Platzherren zeigten eine engagierte Vorstellung, hatten aber in einigen Spielszenen nicht das nötige Glück und scheiterten letztlich an der Kaltschnäuzigkeit des Landesligisten. Nach gegenseitigem Abtasten konnte der „Ex-FVO’ler“ Dennis Höchst sein Team nach 20 Spielminuten mit 0:1 in Führung bringen. 10 Minuten später hatten die SG-Fans den Torjubel schon auf den Lippen, doch der Schuss von David Bender verfehlte um wenige Zentimeter das Ziel. Statt des möglichen Ausgleichs, der auch verdient gewesen wäre, konnte Tobias Masyk nach Vorarbeit von Marc Dengel in der 38. Minute den Vorsprung auf 0:2 aufbauen. Großes Pech hatte die Spielgemeinschaft 2 Minuten danach, als ein fulminanten Freistoß von Leon Buser aus 18 m nur das Lattenkreuz traf und nicht im Gehäuse einschlug. Wie abgezockt man beim Gegner agierte zeigte sich in der 44. Minute, als sich Marco Macannuco die Ecke aussuchen konnte und eiskalt zum 0:3 verwandelte. Auch bei diesem Treffer hatte SG Keeper Marc Fischer wie bereits zuvor keine Abwehrmöglichkeit. Nach dem Wechsel versuchte die SG alles, doch der schnelle Anschlusstreffer gelang zunächst nicht. Die Einwechselungen von Pascal Buser und Ben Schug nach rund einer Stunde brachten neuen Schwung. Hoffnung kam auf, als Tobias Deutsch in der 68. Minute nach gelungener Ballkontrolle auf 1:3 verkürzen konnte. Leider verletzte sich Pascal Buser wenig später im Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Auf diesem Weg Pascal: Alles Gute und baldige Genesung. Im Lager der Einheimischen hoffte man auf eine ähnliche „Aufholjagd“ wie gegen die SpVgg Einöd im Pokalviertelfinale. Doch trotz aller Versuche gelang es diesmal leider nicht, den Schalter noch einmal umzulegen. Gegen die kompromisslose Gästeabwehr gab es einfach kein Durchkommen. Zwar hatten insbesondere Jens Albrecht und Tobias Deutsch noch Möglichkeiten, doch weitere Treffer fielen nicht mehr. Fazit: Der Pokal ist „Schnee von gestern“. Es gilt nun, sich wieder voll auf die Meisterschaftsrunde zu konzentrieren. Am kommenden Sonntag, 05.10.25 erwartet die SG Bexbach in der Bezirksliga Neunkirchen den SV Kirrberg II. Anpfiff in Oberbexbach im Stadion Süßhübelstraße ist um 15:00 Uhr. Bericht: Peter Höffner