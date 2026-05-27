SG Bexbach feiert Meisterschaft in der Bezirksliga Neunkirchen

– Foto: Peter Höffner

Um 16:45 Uhr war es so weit. Als der souverän leitende Schiedsrichter David Uhl (Blieskastel) die Begegnung in Oberbexbach zwischen der SG Bexbach und dem SV Niederbexbach abpfiff, brachen alle Dämme. Nach einem klaren 5:1 (3:0) Erfolg ist die SG Bexbach Meister in der Bezirksliga Neunkirchen und Aufsteiger in die Landesliga Ost.

Vor mehr als 350 Zuschauern entwickelte sich im Stadion an der Süßhübelstraße bei hochsommerlichen Temperaturen ein spannendes Stadtderby mit einer besonderen Würze. Die SG musste gewinnen, wollte man als Meister sicher aufsteigen und ein Relegationsspiel gegen den FC Bierbach (2.der BZL Blies) vermeiden. Die „Malzochsen“, für die es um nichts mehr ging, wollten den ungeliebten Nachbarn im letzten Saisonspiel noch etwas „ärgern“. Doch daraus wurde nichts. Viel zu deutlich war die Überlegenheit der Einheimischen und der unbedingte Siegeswillen des gesamten Teams.

Riesengroß war der Jubel auf den Rängen und auf dem Platz. Spieler, Trainer, Betreuer und Offizielle lagen sich in den Armen und strahlten vor Freude. Schnell waren die rechtzeitig georderten Meister-Shirts übergezogen, damit das Erreichte auch für jedermann sichtbar war. Alle feierten gemeinsam und ausgiebig. Vergessen war in diesem Moment auch das ganze „Hick-Hack“ eines angeblichen Verzichts auf den Aufstieg im Falle der Meisterschaft und die Rücknahme dieses Antrag gegenüber dem SFV durch TuS Wiebelskirchen. Ein unnötiges Störfeuer, das überall nur Kopfschütteln nach sich zog. Aber der Reihe nach …

Schon früh brandete der Jubel im Stadion zum ersten Mal auf, denn das Team der Trainer Jens Albrecht und Co.-Trainer Marc Fischer erwischte einen Start nach Maß. Nach einem weiten Einwurf von Nicki Schneider über die rechte Angriffsseite und Verlängerung von Leon Buser und Tobias Deutsch war Ben Schug mit einem Flugkopfball bereits in der 7. Minute zum 1:0 zur Stelle.

Auch in der Folge kontrollierten die Platzherren weiter den Ball, kombinierten und ließen den Gegner laufen. Nach einem schönen Zuspiel von Tobias Deutsch auf den startenden Sebastian „Buddy“ Stein, konnte dieser den Vorsprung 10 Minuten später auf 2:0 ausbauen. Die Einheimischen waren weiter spielbestimmend und trafen nach rund einer halben Stunde durch Tobias Deutsch mit seinem 40. Saisontor zum 3:0. Er verwandelte einen Strafstoß eiskalt, nachdem zuvor David Bender im Strafraum gefoult wurde. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Pause.

Nach dem Wechsel schalteten die Gastgeber etwas zurück. Beide Trainer wechselten mehrfach aus und brachten frische Kräfte auf den Platz. Niederbexbach kam stärker auf und Henri Weiss konnte mit einem „Lupfer“ in der 68. Minute gleich die 1. Möglichkeit zum 1:3 Anschluss nutzen.

Doch die Spielgemeinschaft hatte gleich die richtige Antwort. Bereits 2 Minuten danach sorgte Pascal Buser nach Vorarbeit von Tom Krieger mit einer starken Einzelleistung zum 4:1 für die Vorentscheidung. Hier merkte man allen an, dass durch diesen Treffer eine riesige Last gefallen ist. Entsprechend laut war auch der Jubel auf dem Platz und bei den Fans.

Fünf Minuten vor Spielende traf David Bender im Anschluss an eine Ecke von Marcel Preßer zum 5:1 Endstand und erzielte somit das letzte Tor der laufenden Saison.

Was danach kam war nur noch Jubel, Glückwünsche und Freude pur. Nach 14 Jahren mit dem damaligen Aufstieg in die Landesliga ist es dem FVO (diesmal als Spielgemeinschaft mit der DJK Bexbach) wieder einmal gelungen, eine Meisterschaft im Aktivenbereich an die Süßhübelstraße zu holen.

Um Kapitän Moritz Weiland haben die Trainer Jens Albrecht und Co. Marc Fischer ein tolles Team aus jungen hungrigen Spielern geformt, das immer an sich geglaubt hat und sich mit der Erringung der Meisterschaft selbst belohnen konnte. Diese Meisterschaft ist sowas von verdient. In dieser Truppe, die sich insbesondere auch durch Kameradschaft, Fairness, Teamgeist und Selbstbewusstsein auszeichnet, steckt noch viel Potential. Für die Zukunft: Viel Glück und Erfolg auf unserem gemeinsamen Weg.

Klassenleiter Manfred Emrich, der im Auftrag des SFV zur Meisterschaft gratulierte: „Ich bin zwar als Klassenleiter neutral, aber die SG Bexbach hat diese Meisterschaft mit 72 Punkten verdient gewonnen und kam hierbei auf ein beachtliches Torverhältnis von 148:28 Toren. Herzlichen Glückwunsch.“

Nach dem Spiel wurde die Meisterschaft und der Wiederaufstieg in die Landesliga Ost bei bester Stimmung noch gebührend gefeiert. Zum gemeinsamen Saisonabschluss waren alle Spieler, Offizielle, Schiedsrichter im Verein, Fans Gönner und Sponsoren eingeladen.

In diesem Rahmen wurden auch die Spieler verabschiedet, die in der kommenden Runde nicht mehr zur Verfügung stehen. Tobias und Dominik Deutsch verlassen den Verein und kehren zum SSV Wellesweiler zurück. Torwart Joel Janes beendet seine Karriere, bleibt dem Verein aber als Vorstandsmitglied erhalten. Alle erhielten ein gerahmtes Trikot mit dem Namen, der Rückennummer und dem Verein als Abschiedsgeschenk. Unter dem Jubel der Fans bedankte sich der Vorstand bei den Spielern für ihren Einsatz im Verein und wünschte ihnen auch für die Zukunft alles Gute.

Ein Riesendank der SG Bexbach geht auf diesem Weg noch einmal an alle Fans, Freunde, Gönner und Unterstützer für ihr Engagement in der abgelaufenen Saison. Wir hoffen, dass ihr uns auch in Zukunft die Treue halten werdet.

Ein ganz besonderer Dank der Vorstandschaft geht an die unzähligen Helfer, die über die Tage bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten tätig waren. Ohne euren Einsatz und eure Hilfsbereitschaft sowie das ehrenamtliche Engagement wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Nochmals: HERZLICHEN DANK.

Bericht: Peter Höffner