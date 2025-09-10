SG Bexbach erneut mit klarem Sieg über SG Erbach II

Zu einem weiteren in der Höhe recht deutlichem Sieg kam die SG Bexbach am vergangenen Wochenende gegen die SG Erbach II. Bei spätsommerlichen Temperaturen übernahmen die Hausherren von Beginn an das Spielgeschehen. Bereits nach 18 Minuten stand es 3:0. Die Tore erzielten Tobias Deutsch, Tom Krieger und Pascal Buser. Danach verschleppte sich das Spielgesehen ins Mittelfeld, sodass es wenig nennenswerte Aktionen mehr bis zum Pausenpfiff gab. Nach der Pause kamen die Gäste etwas ins Spiel, sie konnten aber nichts Zählbares erzwingen. Auch die Hausherren versäumten es vorzeitig, die Führung auszubauen. Für die Entscheidung sorgte in Minute 66 erneut Pascal Buser mit seinem 11. Saisontor, der nach Vorarbeit von Marcel Preßer nur noch den Fuß dranhalten musste. Vier Minten später war der eingewechselte Jens Albrecht erneut nach Vorarbeit von Preßer zur Stelle und stellte auf 5:0. Gleicher sorgte auch per Kopf mit dem Schlusspfiff zum 6:0 Endstand. Fazit: Verdienter Sieg der SG Bexbach ohne die ganz großen fußballerischen Highlights.

Am Sonntag steht dann ein echtes Topspiel in der Bezirksliga Neunkrichen an. Der aktuelle Tabellenführer TuS Wiebelskirchen empfängt den Tabellenzweiten der SG Bexbach. Anstoß im Rösen-Park ist um 15.00 Uhr.