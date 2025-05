SG Bexbach entführte 3 Punkte beim TuS Wiebelskirchen

Nach einem langen Ball der Einheimischen in die Sturmspitze war Gästetorwart Janes in der 20. Minute erstmals gefordert. Kurz danach traf Julian Boiger im Anschluss an einen Freistoß von Leon Buser nur Aluminium.

In der 30. Minute scheiterte Sebastian Stein nach einer Vorlage von Moritz Weiland in aussichtsreicher Position an Torwart Sehte und kurz danach konnten auch Marcel Preßer und Pascal Buser den Ball nicht im Tor unterbringen, Auf der anderen Seite war Bexbachs Torwart Janes in 2 Situationen Retter in höchster Not. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis.