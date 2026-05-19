SG Bexbach: Deutlicher 9:0 Heimsieg über Palatia Limbach III von Joel Janes · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Die SG Bexbach feierte im vorletzten Saisonspiel am alten Schlammweiher bei idealen Witterungsbedingungen einen beeindruckenden 9:0-Kantersieg gegen den FC Palatia Limbach III. Nach rund einer Viertelstunde behielt Tobias Deutsch nach einem wilden „Gestochere“ im Gästestrafraum die Übersicht und schob zur 1:0 Führung ein. Bereits fünf Minuten später konnte Nicki Schneider nach einer gelungenen Kombination über die linke Angriffsseite nach Vorarbeit von Ben Schug den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Tobias Deutsch hatte zuvor bereits den Pfosten getroffen. In der 37. Spielminute erhöhte Sebastian „Buddy“ Stein auf 3:0, als Leon Buser nach einem weiten Ball energisch nachsetzte und die Kugel maßgerecht vorlegt. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Direkt nach Wiederbeginn köpfte Stein nach einem abgefälschten Schuss von Ben Caspar Schug zum 4:0 ein. Nur drei Minuten später erhöhte Schug selbst auf 5:0, nachdem er einen Pressball gegen den Keeper der Gäste gewann. Auch in der Folge ließ das Team von Trainer Jens Albrecht den Ball laufen und spielte weiter konsequent nach vorne. Ein „Traumtor“ in der Entstehung und Ausführung war das 6:0. Nach einem tollen Pass von Marcel Preßer über 40 m stand Pascal Buser am 2. Pfosten völlig frei und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung des Gästetorwarts ins lange Eck.