SG Bexbach: Deutlicher 9:0 Heimsieg über Palatia Limbach III

Die SG Bexbach feierte im vorletzten Saisonspiel am alten Schlammweiher bei idealen Witterungsbedingungen einen beeindruckenden 9:0-Kantersieg gegen den FC Palatia Limbach III.
Nach rund einer Viertelstunde behielt Tobias Deutsch nach einem wilden „Gestochere“ im Gästestrafraum die Übersicht und schob zur 1:0 Führung ein. Bereits fünf Minuten später konnte Nicki Schneider nach einer gelungenen Kombination über die linke Angriffsseite nach Vorarbeit von Ben Schug den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Tobias Deutsch hatte zuvor bereits den Pfosten getroffen. In der 37. Spielminute erhöhte Sebastian „Buddy“ Stein auf 3:0, als Leon Buser nach einem weiten Ball energisch nachsetzte und die Kugel maßgerecht vorlegt. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.
Direkt nach Wiederbeginn köpfte Stein nach einem abgefälschten Schuss von Ben Caspar Schug zum 4:0 ein. Nur drei Minuten später erhöhte Schug selbst auf 5:0, nachdem er einen Pressball gegen den Keeper der Gäste gewann.
Auch in der Folge ließ das Team von Trainer Jens Albrecht den Ball laufen und spielte weiter konsequent nach vorne. Ein „Traumtor“ in der Entstehung und Ausführung war das 6:0. Nach einem tollen Pass von Marcel Preßer über 40 m stand Pascal Buser am 2. Pfosten völlig frei und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung des Gästetorwarts ins lange Eck.
Auch der nächste Treffer entsprang einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen. Ausgehend von Torwart Marc Fischer mit einem schnell ausgeführten Abstoß auf Fred Stumpfs kam der Ball über Philipp Baschab zu Pascal Buser, der perfekt zum 7:0 abschließt (73.). In der Schlussphase erzielte Moritz Weiland mit einem Distanzschuss das 8:0, ehe Frederik Stumpfs im Nachsetzen die Kugel zum 9:0-Endstand über die Linie drückte. Zuvor konnte Gästetorwart Orlov den Schuss von Leon Buser noch abwehren.
Schiedsrichter Achim Schmidt (SC Blieskastel) war ein guter Spielleiter und hatte mit der sehr fairen Begegnung keine Probleme.
Am Pfingstsonntag, 24.05.26 empfängt die SG Bexbach zum Saisonfinale vor sicherlich großer Kulisse den Stadtrivalen SV Niederbexbach. Anpfiff im Stadion an der Süßhübelstraße in Oberbexbach ist um 15:00 Uhr. Zuvor stehen sich in einem Freundschaftsspiel die 2. Mannschaften beider Vereine gegenüber.
Bericht: Peter Höffner