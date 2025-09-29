– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Deutlicher 9:0 (2:0) Erfolg beim SV Bor. Spiesen Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen Spiesen SG Bexbach

Einen optimalen Start in die „englische Woche“ hatte die SG Bexbach am vergangenen Sonntag. Beim Schlusslicht der Bezirksliga Neunkirchen SV Bor. Spiesen gelang dem Team nach guter Vorstellung ein deutlicher 9:0 (2:0) Auswärtserfolg. Hierbei konnte sich die Mannschaft nach einer 2:0 Halbzeitführung und zahlreichen nicht genutzten Tormöglichkeiten nach der Pause für ihr engagiertes Kombinationsspiel endlich belohnen. Das Team um Kapitän Moritz Weiland übernahm vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse (mit starkem Gästeanhang) von Beginn an die Initiative und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Doch die Kugel wollte einfach nicht ins Netz.

So dauerte es bis zur 25. Spielminute, ehe Tobias Deutsch den Bann brach und mit einem „Doppelpack“ die Weichen auf Sieg stellen konnte. Zu den beiden Treffern hatten Pascal Buser mit tollem Zuspiel und Ben Schug mit genauer Flanke die Vorarbeit geleistet. Trotz weiterer Möglichkeiten insbesondere von David Bender, Nicolas Thies, Philipp Baschab und Tobias Deutsch blieb es bis zur Pause bei diesem Spielstand. Hieran hatte sicherlich Spiesen bester Akteur, Torwart Sascha Heimann einen großen Anteil, der mit einigen Paraden weitere Gegentreffer verhinderte.