SG Bexbach: Deutlicher 9:0 (2:0) Erfolg beim SV Bor. Spiesen

Einen optimalen Start in die „englische Woche“ hatte die SG Bexbach am vergangenen Sonntag. Beim Schlusslicht der Bezirksliga Neunkirchen SV Bor. Spiesen gelang dem Team nach guter Vorstellung ein deutlicher 9:0 (2:0) Auswärtserfolg. Hierbei konnte sich die Mannschaft nach einer 2:0 Halbzeitführung und zahlreichen nicht genutzten Tormöglichkeiten nach der Pause für ihr engagiertes Kombinationsspiel endlich belohnen.
Das Team um Kapitän Moritz Weiland übernahm vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse (mit starkem Gästeanhang) von Beginn an die Initiative und erspielte sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Doch die Kugel wollte einfach nicht ins Netz.
So dauerte es bis zur 25. Spielminute, ehe Tobias Deutsch den Bann brach und mit einem „Doppelpack“ die Weichen auf Sieg stellen konnte. Zu den beiden Treffern hatten Pascal Buser mit tollem Zuspiel und Ben Schug mit genauer Flanke die Vorarbeit geleistet.
Trotz weiterer Möglichkeiten insbesondere von David Bender, Nicolas Thies, Philipp Baschab und Tobias Deutsch blieb es bis zur Pause bei diesem Spielstand. Hieran hatte sicherlich Spiesen bester Akteur, Torwart Sascha Heimann einen großen Anteil, der mit einigen Paraden weitere Gegentreffer verhinderte.
Nach dem Wechsel war es Philipp Baschab, der mit seinen Toren zum 3:0 und 4:0 auf Vorarbeit von Ben Schug das Tore Festival einläutete. Eine Viertelstunde vor Spielende konnte erneut Tobias Deutsch nach Vorlage von Tom Krieger den Vorsprung auf 5:0 ausbauen, ehe Tom 3 Minuten später selbst das halbe Duzend vollmachte.
Das Torspektakel vervollständigte schließlich der eingewechselte Spielertrainer Jens Albrecht, der in den Schlussminuten mit seinen lupenreinen „Hattrick“ zum 9:0 Endstand traf.
Eine gute Leistung zeigte auch Schiedsrichter Julian Leibrock, der mit der sehr fairen Partie keine Probleme hatte und ohne gelbe Karte auskam.
Bereits an diesem Mittwoch, 01.10.2025 empfängt die SG Bexbach im Halbfinale des Kreispokals Ostsaar Am alten Schlammweiher vor sicherlich großer Kulisse den Landesligisten SC Ludwigsthal. Anpfiff auf dem Rasenplatz bei der DJK Bexbach ist um 19:00 Uhr. Spieler und Trainer hoffen wieder auf die lautstarke Unterstützung durch Ihre Fans.
Bericht: Peter Höffner