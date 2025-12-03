– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Deutlicher 7:1 (2:0) Sieg beim SV Bruchhof-Sanddorf Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen Bruchhof-S. SG Bexbach

Gegen den Gegner am vergangenen Sonntag hatte die SG Bexbach noch eine Rechnung offen. Denn in der Partie aus der Vorrunde ließ man nach einem umstrittenen Strafstoß in der Nachspielzeit beim 4:4 Unentschieden 2 Punkte liegen. Um es vorwegzunehmen: die Revanche ist dem Team von Trainer Jens Albrecht eindrucksvoll gelungen. Mit 7:1 (2:0) fiel der Erfolg nach einigen Startschwierigkeiten überaus deutlich aus. Die SG übernahm sofort das Kommando, fand aber zunächst noch nicht zum gewohnten Spiel. Bruchhofs Torjäger Tim Hoffmann hatte in den ersten 15 Minuten 2 Großchancen, scheiterte aber jeweils in aussichtsreicher Position am glänzend reagierenden SG-Keeper Marc Fischer. Er bewahrte seine Mannschaft mit tollen Reflexen vor einem frühen Rückstand.

In der Folge erarbeitete sich das Team um Kapitän Moritz Weiland zahlreiche Möglichkeiten, doch die Kugel wollte einfach nicht ins Tor. So blieben mehrere Riesenchancen von Philipp Baschab, Fred Stumpfs, dessen Schuss von der Linie „gekratzt“ wurde, Tobias Deutsch sowie Finn und Leon Buser ungenutzt. Leon Buser war es schließlich, der in der 35. Minute seine Farben mit 1:0 in Front schießen konnte. Nach gelungener Kombination mit Tobias Deutsch landete sein Schuss vom Innenpfosten im Netz. Nun war der Bann gebrochen. Nur drei Minuten später erhöhte Fred Stumpfs mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 20 m zum 2:0 Halbzeitstand.