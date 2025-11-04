– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: Deutlicher 6:0 Erfolg bei Palatia Limbach III Verlinkte Inhalte BZL Neunkirchen SG Bexbach Limbach III

Das hatten sich die Einheimischen sicherlich so nicht vorgestellt. Nach einem beeindruckenden Start der SG Bexbach gab es am vergangenen Sonntag einen klaren 6:0 (4:0) Erfolg beim Nachbarn Palatia Limbach III. Das Team von Trainer Jens Albrecht und Co.-Trainer Marc Fischer zeigte über 45 Minuten eine starke Vorstellung, führte zur Pause bereits mit 4:0 und hatte auch nach dem Wechsel den Gegner jederzeit im Griff. Pünktlich zum Spielbeginn hatte Petrus die Schleusen geöffnet und es regnete in Strömen. Die Gäste störte das nicht im Geringsten. Im Gegenteil: die Truppe war von Beginn an hellwach und voller Tatendrang. Bereits in der 2. Spielminute brachte Philipp Baschab nach Vorlage von Tom Krieger seine Farben mit 1:0 in Front. Und es sollte noch besser kommen, denn schon wenig später erhöhte Fred Stumpfs im Anschluss an eine Ecke von Marcel Preßer auf 2:0 (9.). Die Ecke hatte Leon Buser herausgeholt.

Auch in der Folge waren alle hochmotiviert, zweikampfstark und zeigten eine klare Körpersprache. Der Gegner wurde im Spielaufbau frühzeitig gestört und so immer wieder zu Fehlern gezwungen. In der 20. Minute stellte Tobias Deutsch nach erneut toller Vorbereitung von Tom Krieger auf 3:0. Nicolas Thies traf mit seinem 1. Saisontreffer nach gelungenem Zusammenspiel mit Moritz Weiland zum beruhigenden 4:0 Halbzeitstand. Die Gastgeber hatten bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine echte Tormöglichkeit. Die wenigen Konter wurden von der sehr aufmerksamen Gästeabwehr schon im Keim erstickt. Auch nach der Pause blieb das Gästeteam dominant. SG Keeper Joel Janes, der insgesamt wenig zu tun hatte, bewahrte seine Mannschaft kurz nach Wiederbeginn mit einer spektakulären Parade nach einem Weitschuss von Francisco Schindler vor einem Gegentreffer. Nach einem Foul an Moritz Weiland verwandelte Tobias Deutsch in der 77. Minute den fälligen Strafstoß souverän zum 5:0. Er schickte Limbachs Torwart in die andere Ecke. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Moritz Weiland selbst in der Nachspielzeit zum 6:0 Endstand. Fazit: Die SG Bexbach setzte am 14. Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen und zeigte erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung.