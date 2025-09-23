SG Bexbach: 8:1 (3:0) Kantersieg über SV Bildstock II

Zum Abschluss der „englischen Woche“ sahen die Besucher der Bezirksliga Partie gegen den SV Bildstock II erneut eine starke Vorstellung der Gastgeber. Der 8:1 (3:0) der SG Bexbach ist ebenso eindeutig wie verdient und spiegelt die mannschaftliche Überlegenheit der Platzherren wider. Erwähnenswert hinsichtlich der Torschützen sind der „Doppelpack“ von Philipp Baschab in der Anfangsphase und der lupenreine „Hattrick“ von Tobias Deutsch nach seiner Einwechselung innerhalb von 13 Minuten.
Den Einheimischen war von Beginn an anzumerken, dass sie an die guten Leistungen aus dem Pokalspiel gegen die DJK St. Ingbert anknüpfen wollten. Die Mannschaft störte früh und zwang den Gegner zu Abspielfehlern. Hier spielte der Truppe die frühe Führung durch Philipp Baschab in die Karten, der nach scharfem Zuspiel von Leon Buser unter Mitwirkung von Marcel Preßer die Kugel in der 3.Minute ins Eck zimmerte.
Danach war es lange Zeit ein durchaus offenes Spiel, in dem Bildstock dagegen hielt und auch Möglichkeiten hatte. Wichtig für den weiteren Spielverlauf war in dieser Phase, dass Philipp Baschab in der 24. Minute seinen „Doppelpack“ zum 2:0 schnüren konnte. Als Bildstock die Situation nicht klären konnte war er zur Stelle und setzte den Ball hoch ins Eck.
Für den beruhigenden 3:0 Halbzeitstand sorgte David Bender, als er in der Nachspielzeit einen Strafstoß nach Foul an Ben Schug sicher verwandelte.
Nachdem David Bender 6 Minuten nach Wiederbeginn einen weiteren Strafstoß leider nicht verwandeln konnte, gelang Pascal Buser nach präziser Flanke von Nicolas Thies in der 65. Minute per Kopf das 4:0. Eine Minute danach steckte Pascal Buser auf Ben Schug durch, der eiskalt zum 5:0 einschob.
Kurz danach hatten Marcel Preßer nach tollem Alleingang und Nicolas Thies nach Zuspiel von Moritz Weiland zwei Riesenmöglichkeiten, brachten die Kugel ab nicht im Netz unter. Danach folgte der große Auftritt von Tobias Deutsch, der nach seiner Einwechselung in der 73. Minute innerhalb von 13 Minuten einen echten „Hattrick“ schnürte, der mit etwas Glück und auf recht kuriose Art und Weise zu Stande kam.
Nach dem 6:0 auf Vorlage von Philipp Baschab staubte er nach einem Pfostentreffer des gleichen Spielers zum 7:0 ab und verwandelte in der 86. Minute einen Abpraller im 2. Versuch zum 8:0. In der Nachspielzeit gelang Bildstock noch der Ehrentreffer zum 8:1 Endstand. Schiedsrichter Thomas Stopp (DJK Ballweiler) beendete danach sofort die Partie und pfiff gar nicht mehr an.
Am kommenden Sonntag, 28.09.25 fährt die Mannschaft zum Auswärtsspiel zum SV Spiesen. Anpfiff auf dem dortigen Kunstrasen ist um 15:00 Uhr. Zuvor stehen sich in der Kreisliga A Neunkirchen die 2. Mannschaften beider Vereine gegenüber.
Bericht: Peter Höffner