SG Bexbach: 8:1 (3:0) Kantersieg über SV Bildstock II

– Foto: Peter Höffner

Zum Abschluss der „englischen Woche“ sahen die Besucher der Bezirksliga Partie gegen den SV Bildstock II erneut eine starke Vorstellung der Gastgeber. Der 8:1 (3:0) der SG Bexbach ist ebenso eindeutig wie verdient und spiegelt die mannschaftliche Überlegenheit der Platzherren wider. Erwähnenswert hinsichtlich der Torschützen sind der „Doppelpack“ von Philipp Baschab in der Anfangsphase und der lupenreine „Hattrick“ von Tobias Deutsch nach seiner Einwechselung innerhalb von 13 Minuten. Den Einheimischen war von Beginn an anzumerken, dass sie an die guten Leistungen aus dem Pokalspiel gegen die DJK St. Ingbert anknüpfen wollten. Die Mannschaft störte früh und zwang den Gegner zu Abspielfehlern. Hier spielte der Truppe die frühe Führung durch Philipp Baschab in die Karten, der nach scharfem Zuspiel von Leon Buser unter Mitwirkung von Marcel Preßer die Kugel in der 3.Minute ins Eck zimmerte.

Danach war es lange Zeit ein durchaus offenes Spiel, in dem Bildstock dagegen hielt und auch Möglichkeiten hatte. Wichtig für den weiteren Spielverlauf war in dieser Phase, dass Philipp Baschab in der 24. Minute seinen „Doppelpack“ zum 2:0 schnüren konnte. Als Bildstock die Situation nicht klären konnte war er zur Stelle und setzte den Ball hoch ins Eck. Für den beruhigenden 3:0 Halbzeitstand sorgte David Bender, als er in der Nachspielzeit einen Strafstoß nach Foul an Ben Schug sicher verwandelte.