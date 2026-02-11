SG Bexbach: 5:2 Erfolg beim Bezirksligisten SV Humes

– Foto: Peter Höffner

In einem weiteren Vorbereitungsspiel gelang der SG Bexbach beim Bezirksligisten der Gruppe Ill/Theel SV Humes ein klarer und verdienter 5:2 (3:0) Erfolg. Bereits zur Pause führte das Team von Trainer Jens Albrecht durch 2 Tore von Sebastian „Buddy“ Stein und einen Treffer von Pascal Buser schon mit 3:0. Die Mannschaft stand in der Abwehr stabil, ließ den Ball laufen und hatte alles im Griff.

Nach dem Anschlusstreffer der Platzherren 10 Minuten nach Wiederbeginn und einem weiteren Tor in 70. Spielminute wurde es plötzlich noch einmal spannend. Doch die SG fand wieder zu ihrem Spiel und 2 schön herausgespielte Treffer von Tom Krieger und erneut Sebastian „Buddy“ Stein brachten den klaren 5:2 Endstand.