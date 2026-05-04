SG Bexbach: 4:1 (2:0) Heimsieg über Schlusslicht SV Beeden

Zu einem unter dem Strich souveränen 4:1 (2:0) Heimsieg kam die SG Bexbach am alten Schlammweiher über das Schlusslicht SV Beeden. Gegen einen tief stehenden Gegner, der mit viel Leidenschaft und sehr körperbetont verteidigte, taten sich die Gastgeber lange Zeit schwer. Zahlreiche Möglichkeiten insbesondere von Tobias Deutsch, Leon Buser und Nicki Schneider konnten zu Beginn leider nicht genutzt werden.
So dauerte es eine halbe Stunde, ehe der Bann gebrochen war. Marcel Preßer traf nach gelungener Kombination zur hochverdienten 1:0 Führung. Bereits 4 Minuten später war es Sebastian Stein, der nach einem Alleingang von Kapitän Moritz Weiland und dessen genauem Zuspiel den Vorsprung auf 2:0 ausbauen konnte. Dabei blieb es bis zur Pause.
Nach dem Wechsel dann das gleiche Bild: Beeden verteidigte weiter sehr rustikal und nach dem Motto „hoch und weit“. Es gab sehr viele Unterbrechungen und endlose Diskussionen zwischen dem Schiedsrichter, den Gästespielern und der Beeder Auswechselbank. Das Ergebnis waren 6 gelbe Karten und 2 Zeitstrafen an Beeder Akteure.
Die Spieler der Gastgeber hielten sich aus allem raus und konzentrierten sich auf Fußball. Der Lohn: 2 Tore von Tobias Deutsch (bei einem Gegentreffer der Gäste) besiegelten den hochverdienten 4:1 Erfolg in einer sehr einseitigen Partie.
Vor einer schwierigen Aufgabe steht die SG Bexbach am kommenden Sonntag, 03.05.26. Im Stadtderby am Nasswald trifft das Team von Trainer Jens Albrecht auf den gastgebenden SV Höchen. Vor sicherlich großer Kulisse will der Tabellenführer alles daran setzen, um auch beim heimstarken SVH zu punkten. Die SG Bexbach baut wieder auf die lautstarke Unterstützung durch ihre Fans. Anpfiff ist um 15:00 Uhr. Zuvor stehen sich in einem Freundschaftsspiel die 2. Mannschaften beider Vereine gegenüber. Anstoß ist um 13:00 Uhr.
Bericht: Peter Höffner