SG Bexbach: 4:1 (2:0) Heimsieg über Schlusslicht SV Beeden von Peter Höffner · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Zu einem unter dem Strich souveränen 4:1 (2:0) Heimsieg kam die SG Bexbach am alten Schlammweiher über das Schlusslicht SV Beeden. Gegen einen tief stehenden Gegner, der mit viel Leidenschaft und sehr körperbetont verteidigte, taten sich die Gastgeber lange Zeit schwer. Zahlreiche Möglichkeiten insbesondere von Tobias Deutsch, Leon Buser und Nicki Schneider konnten zu Beginn leider nicht genutzt werden.

So dauerte es eine halbe Stunde, ehe der Bann gebrochen war. Marcel Preßer traf nach gelungener Kombination zur hochverdienten 1:0 Führung. Bereits 4 Minuten später war es Sebastian Stein, der nach einem Alleingang von Kapitän Moritz Weiland und dessen genauem Zuspiel den Vorsprung auf 2:0 ausbauen konnte. Dabei blieb es bis zur Pause. Nach dem Wechsel dann das gleiche Bild: Beeden verteidigte weiter sehr rustikal und nach dem Motto „hoch und weit“. Es gab sehr viele Unterbrechungen und endlose Diskussionen zwischen dem Schiedsrichter, den Gästespielern und der Beeder Auswechselbank. Das Ergebnis waren 6 gelbe Karten und 2 Zeitstrafen an Beeder Akteure.