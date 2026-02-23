SG Bexbach: 2:1 Sieg beim Landesligisten TuS Eschringen von Joel Janes · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Im letzten Vorbereitungsspiel kam die SG Bexbach zu einem 2:1 (1:0) Erfolg beim Landesligisten TuS Eschringen. Nach ausgeglichenem Spiel konnte Marcel Preßer sein Team mit einem gefühlvollen Lupfer ins lange Eck kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung bringen. 10 Minuten nach Wiederbeginn hatte Tom Krieger Pech, als sein Schuss nach schönem Zusammenspiel mit Fred Stumpfs nur Aluminium traf. Im weiteren Verlauf kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel und hatten zahlreiche Tormöglichkeiten.

SG Keeper Joel Janes, der nach der Pause für Marc Fischer im Tor stand, hatte mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Doch in der 70. Spielminute war auch er machtlos, als Eschringen zum verdienten Ausgleich kam. In der Folge gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Die größte Möglichkeit vergab Leon Buser, als er nach einer gelungenen Kombination über die rechte Angriffsseite die Hereingabe über das Tor setzte. Den Treffer zum 2:1 Endstand erzielte Fred Stumpfs nach tollem Zusammenspiel mit Nicki Schneider fünf Minuten vor Spielende.