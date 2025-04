SG Bexbach: 2:0 (0:0) Auswärtssieg beim TuS Rentrisch

Einen verdienten 2:0 Auswärtserfolg feierte die SG Bexbach in der Partie der Bezirksliga Ost am vergangenen Sonntag beim TuS Rentrisch. In der sehr fairen Begegnung brachte ein von Leon Buser verwandelter Handelfmeter die Gäste kurz nach der Pause auf die Siegesstraße. Den Schlusspunkt zum 2:0 Endstand setzte Tobias Deutsch mit seinem Treffer in den Schlussminuten.

Nach nervösem Beginn fand die SG Bexbach nach rund einer Viertelstunde besser ins Spiel. Zunächst scheiterte Kapitän Moritz Weiland und kurz danach traf Julian Boiger nach einem langen Ball nur den Pfosten.