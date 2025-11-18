– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach: 100 Tore-Marke erreicht – 5:1 Heimsieg über DJK Bildstock

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Neunkirchen gab es für die SG Bexbach nicht nur einen souveränen 5:1 (2:0) Sieg über die DJK Bildstock. Mit diesem Sieg und dem 100. Saisontor nach 16 Begegnungen stellte die Mannschaft einen weiteren Meilenstein auf. In der Tat ein beeindruckendes Ergebnis, für das man sich aber (noch) nichts kaufen kann. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kam das Team von Trainer Jens Albrecht und Co-Trainer Marc Fischer nach zähem Beginn noch zu einem klaren Sieg. Zwei Treffer von Leon Buser in der 1. Halbzeit und ein „Dreierpack“ des eingewechselten Tobias Deutsch nach der Pause sorgten für den deutlichen Erfolg.

Den Torreigen eröffnete Leon Buser in der 14. Spielminute nach toller Einzelleistung von Ben Schug über die rechte Angriffsseite. Danach gab es noch einige teils schön herausgespielte Möglichkeiten, an denen die gesamte Offensivabteilung der Gastgeber beteiligt war. Doch entweder kam der finale Pass nicht an oder Pech bzw. fehlende Entschlossenheit vor dem Tor verhinderten weitere Treffer. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe erneut Leon Buser mit einem verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit für den 2:0 Halbzeitstand sorgte. Zuvor wurde der dribbelstarke Ben Schug im Strafraum von den Beinen geholt, Elfmeter war die logische Konsequenz.