SG Bexbach: 100 Tore-Marke erreicht – 5:1 Heimsieg über DJK Bildstock

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Neunkirchen gab es für die SG Bexbach nicht nur einen souveränen 5:1 (2:0) Sieg über die DJK Bildstock. Mit diesem Sieg und dem 100. Saisontor nach 16 Begegnungen stellte die Mannschaft einen weiteren Meilenstein auf. In der Tat ein beeindruckendes Ergebnis, für das man sich aber (noch) nichts kaufen kann.
Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kam das Team von Trainer Jens Albrecht und Co-Trainer Marc Fischer nach zähem Beginn noch zu einem klaren Sieg. Zwei Treffer von Leon Buser in der 1. Halbzeit und ein „Dreierpack“ des eingewechselten Tobias Deutsch nach der Pause sorgten für den deutlichen Erfolg.
Den Torreigen eröffnete Leon Buser in der 14. Spielminute nach toller Einzelleistung von Ben Schug über die rechte Angriffsseite. Danach gab es noch einige teils schön herausgespielte Möglichkeiten, an denen die gesamte Offensivabteilung der Gastgeber beteiligt war. Doch entweder kam der finale Pass nicht an oder Pech bzw. fehlende Entschlossenheit vor dem Tor verhinderten weitere Treffer.
So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe erneut Leon Buser mit einem verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit für den 2:0 Halbzeitstand sorgte. Zuvor wurde der dribbelstarke Ben Schug im Strafraum von den Beinen geholt, Elfmeter war die logische Konsequenz.
Waren die Gästestürmer in der 1. Halbzeit so gut wie abgemeldet, so trat Bildstock nach der Pause offensiv mehr in Erscheinung. Nach rund einer Stunde wurde bei den Einheimischen gleich fünffach gewechselt und es kamen mit Jens Albrecht, Marcel Preßer, Tom Krieger, Luca Lill und Tobias Deutsch frische Kräfte auf den Platz.
Letzterer sorgte in der 78. Minute mit seinem herrlichen Tor zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. Zuvor hatte Jens Albrecht aufgelegt und Tobias Deutsch setzte die Kugel mit einem Heber über den gegnerischen Torwart ins Netz. Vom Innenpfosten prallte der Ball zum umjubelten 3:0 über die Torlinie. Nur 2 Minuten später entschied der gut leitende Schiedsrichter Tariq Sajid (DJK Ballweiler) erneut auf Strafstoß, als Marcel Preßer gefoult wurde. Tobias Deutsch verwandelte zum 4:0.
Zwar gelang den Gästen nach einem Konter kurz danach noch der Ehrentreffer, doch erneut Tobias Deutsch setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:1 Endstand. Damit erzielte er nicht nur sein 26. Saisontor, sondern gleichzeitig auch den 100. Treffer für die SG Bexbach.
Wegen des Totensonntags finden nächste Woche keine Fußballspiele statt. Die letzte Begegnung vor der Winterpause bestreitet die SG Bexbach am Sonntag, 30.11.25 beim SV Bruchhof.
Bericht: Peter Höffner