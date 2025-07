SG Bettringen zu Gast beim Mögglinger Saison Opening

Der 1. FC Stern Mögglingen lädt zum großen Saisonauftakt ein – und das gleich an zwei Tagen. Am Freitag, 18. Juli, und Samstag, 19. Juli, verwandelt sich der Sportplatz in Mögglingen in eine Bühne für Sport, Feierlaune und Vereinsleben. Das FC-Sportwochenende bildet den offiziellen Start in die Spielzeit 2025/26 – und verspricht ein stimmungsvolles Highlight für die gesamte Gemeinde.

Freitag: Härtetest gegen Bezirksligisten SG Bettringen