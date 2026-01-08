SG Bettringen: „Wir treten an, um zu gewinnen“

Die SG Bettringen überwintert auf Rang drei der Bezirksliga Ostwürttemberg. Der sportliche Leiter Sebastian Sorg zieht im FuPa-Teamcheck eine positive Zwischenbilanz, spricht über eine ereignisreiche Winterpause, die gelungene Integration junger Spieler, personelle Abgänge und den klaren Anspruch für die Rückrunde.

Die Winterpause der SG Bettringen ist alles andere als ruhig. Mit der zehnten Auflage des Intersport-Schoell-Cups, dem eigenen Darts-Abteilungsturnier sowie der Ausrichtung der Gmünder Stadtmeisterschaft ist für viel Abwechslung gesorgt. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums 2026 werden zudem weitere Veranstaltungen folgen. Die erste Mannschaft startet am 21. Januar 2026 in die Vorbereitung. Geplant sind anspruchsvolle Testspiele. Als absolutes Highlight bezeichnet Sebastian Sorg das Trainingslager in Südtirol vom 18. bis 22. Februar 2026, bei dem das Team unter hoffentlich guten Bedingungen arbeiten wird.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich die SG Bettringen zufrieden. „Wir können mit Platz 3 gut leben“, betont Sebastian Sorg. Vor allem nach einem weiteren Umbruch im vergangenen Sommer sei man glücklich, sich erneut in der Spitzengruppe der Bezirksliga wiederzufinden. Die Tabellenposition bestätigt aus Sicht der Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg.

Junge Spieler überzeugen und tragen viel Potenzial in sich

Besonders positiv bewertet Sorg die Entwicklung des Kaders. „Die Integration unserer vielen jungen Spieler, egal ob aus der eigenen Jugend oder externe Neuzugänge, hat sehr gut geklappt“, sagt der Sportliche Leiter. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, „mit diesen Jungs unseren Weg fortzusetzen“, denn in der Mannschaft „schlummert noch sehr viel Potential“, das in der Rückrunde weiter abgerufen werden soll.

Leistungsschwankungen kosten Punkte

Klare Problemzonen sieht Sebastian Sorg nicht in einzelnen Mannschaftsteilen. Vielmehr habe man „in dem oder anderen Spiel sicherlich nicht immer das gezeigt, was eigentlich möglich wäre“. Genau diese Schwankungen hätten dazu geführt, dass man „vielleicht auch den ein oder anderen Punkt weniger auf der Habenseite“ habe, als es möglich gewesen wäre

Klare Zielsetzung und wichtiger Start in die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert die SG Bettringen einen deutlichen Anspruch. „Wir treten an, um zu gewinnen“, stellt Sebastian Sorg klar, alles andere würde „gegen unseren sportlichen Ehrgeiz sprechen“. Von großer Bedeutung wird der Start in die Rückrunde sein, insbesondere das Nachholspiel gegen Hüttlingen, dem man mit Vorfreude entgegensieht. Insgesamt „freuen wir uns sehr auf die Rückrunde".

Abgänge im Winter und offenes Titelrennen

In der Winterpause wird es personelle Veränderungen geben: Khaled Omeirat und Luca Kaufmann werden den Verein verlassen. Mit Blick auf die Liga sieht Sebastian Sorg Dorfmerkingen II nach einer „überragenden Hinrunde“ mit der besten Ausgangsposition im Titelrennen. Gleichzeitig betont er, dass „viele Mannschaften dahinter lauern, die noch ein Wörtchen um den Titel mitreden könnten“. Auch der Abstiegskampf verspreche „sehr viel Spannung bis zum Schluss“, weshalb man sich bewusst gegen Prognosen entscheidet.