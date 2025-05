SG Bettringen überrascht den Meister – SV Waldhausen ist Vizemeister

Am 29. und vorletzten Spieltag der Landesliga, Staffel 2, sorgte Aufsteiger SG Bettringen für die Sensation des Spieltags: Mit einem 3:2-Heimsieg bezwang das Kellerkind den bereits feststehenden Meister TSV Weilimdorf. Vizemeister ist nun der SV Waldhausen, erledigte dabei seine Pflicht gegen Waldstetten souverän und geht in die Relegation. Auch Ehningen überzeugte in einem wahren Fußballkrimi, während Böblingen den MTV Stuttgart deutlich distanzierte. Geislingen siegte klar in Sindelfingen, Neuhausen spielte spektakulär remis.