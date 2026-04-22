SG Bettringen rückt dem Gipfel näher – Fröhlich-Show in Hofherrnweiler

Die SG Bettringen untermauerte beim Gastspiel gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen ihre Ambitionen auf die Rückkehr in die Landesliga. In einer Begegnung, die von Beginn an eine hohe Intensität aufwies, erwischten die Gäste einen Traumstart. Manuel Müller brachte die Bettringer bereits in der 1. Spielminute mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang der SGM durch Alexander Salinger in der 48. Minute der Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung in dieser umkämpften Partie fiel in der Schlussphase, als Sascha Fröschle in der 81. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand für die SG Bettringen markierte. Damit bleibt Bettringen mit 50 Punkten dem Spitzenreiter auf den Fersen. ---

Ein packendes Duell auf Augenhöhe lieferten sich der SSV Aalen und der 1. FC Germania Bargau. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften verbissen um jeden Ballbesitz. Eduard-Andrei Kerestely erzielte in der 26. Minute das 0:1 für die Gäste aus Bargau. Zehn Minuten später, in der 36. Minute, glich Sefa Yilmaz zum 1:1 für den SSV Aalen aus. Kurz nach Wiederbeginn drehte Nico Bagaric in der 49. Minute die Partie zugunsten der Hausherren zum 2:1. In einer dramatischen Nachspielzeit sicherte Ivo Braun der Germania in der 90.+4 Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand einen Punkt. ---

Vor 142 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem TV Neuler und den Sportfreunden Lorch eine Partie, die vor allem von der Moral der Gastgeber lebte. Das Kellerkind aus Lorch agierte zunächst effizient. Steffen Kreeb markierte in der 33. Minute das 0:1, und Yannik Bopp erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3 Minute) auf 0:2. Doch Neuler bewies Kampfgeist und schlug binnen kürzester Zeit zurück: Theo Kraus verkürzte in der 62. Minute auf 1:2, ehe Manuel Greiner nur zwei Minuten später, in der 64. Minute, den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte. ---

Die TSG Nattheim hielt vor 100 Zuschauern den TSV Böbingen auf Distanz. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Begegnung nach dem Wechsel Fahrt auf. Fabian Horsch brachte Nattheim in der 50. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Böbingen schlug durch Timo Ziegler in der 65. Minute mit dem Ausgleich zum 1:1 zurück. Die TSG zeigte sich jedoch unbeeindruckt: Niklas Zimmermann erzielte in der 72. Minute das 2:1, und Sergen Demiröz sorgte in der 87. Minute für den 3:1-Endstand. ---

Lange Zeit sah es in Durlangen nach einem knappen Auswärtssieg für die SG Heldenfingen/Heuchlingen aus, doch der FC Durlangen rettete in letzter Sekunde einen Punkt. Dominik Braun erzielte kurz vor der Pause in der 44. Minute das 0:1 für die Gäste. In der hitzigen Schlussphase der Partie war es Adrian Drimus, der in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand für Durlangen markierte. ---

Die Begegnung zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und der DJK Schwabsberg-Buch wurde zur großen Bühne für einen einzigen Akteur. Die Gäste dominierten das Geschehen dank einer herausragenden Effizienz. Leon Fröhlich brachte die DJK in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. In der 27. Minute erhöhte derselbe Spieler auf 0:2. Den Schlusspunkt unter seine beeindruckende Leistung setzte erneut Leon Fröhlich, der in der 56. Minute mit dem 0:3 den Auswärtssieg perfekt machte. ---