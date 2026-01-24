SG Bettringen krönt sich zum Turniersieger in Ebersbach

– Foto: Liveticker Nedi

Die Hallenmasters des SV Ebersbach haben am heutigen Samstag eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche Anziehungskraft Hallenfußball entfalten kann. In der Raichberghalle trafen ambitionierte Aktivenmannschaften, Nachwuchsteams und Gastgebervertretungen aufeinander. Gespielt wurde mit zwölf Minuten Spielzeit, ohne Schonfrist und mit hoher Intensität. Nach einer langen und torreichen Gruppenphase mündete das Turnier in einer spannenden Finalrunde, an deren Ende sich die SG Bettringen mit einem knappen Finalsieg gegen den FC Esslingen U19 den Turniersieg sicherte.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Gruppe A als Marathon mit vielen Wendungen

Die Gruppe A war mit sechs Mannschaften besonders stark besetzt. Der SV Ebersbach/Fils und der TSV Baltmannsweiler schlossen die Vorrunde punktgleich mit jeweils zwölf Zählern ab. Beide Teams überzeugten durch konstante Leistungen und hohe Torbilanzen. Dahinter folgte ein enges Feld: FC Esslingen II U19, VfB Reichenbach/Fils und der TV Altenstadt erreichten jeweils sechs Punkte, getrennt lediglich durch Tore. Der ASV Spartania Eislingen beendete die Gruppe mit drei Punkten. Die Vielzahl an Spielen verlangte enorme Belastbarkeit und machte die Gruppe zu einer echten Bewährungsprobe.

Gruppe B mit klarer Spitze

In der Gruppe B setzte die SG Bettringen früh ein Zeichen. Mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 13:3 sicherte sich das Team Platz eins. Der FC Esslingen I U19 folgte mit neun Punkten und zeigte insbesondere im Offensivspiel seine Qualität. Dahinter platzierte sich die zweite Mannschaft des SV Ebersbach/Fils mit sieben Punkten. Der SV Croatia 2012 Geislingen und der TV Birenbach komplettierten das Feld. Die Gruppe zeichnete sich durch klare Ergebnisse und eine erkennbare Hierarchie aus. Halbfinals bringen die Entscheidung näher

In den Halbfinals trafen die Gruppensieger und -zweiten aufeinander. Der SV Ebersbach/Fils musste sich dem FC Esslingen I U19 mit 2:5 geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale setzte sich die SG Bettringen mit 4:2 gegen den TSV Baltmannsweiler durch. Damit standen zwei Mannschaften im Finale, die bereits in der Gruppenphase ihre Ambitionen unterstrichen hatten.