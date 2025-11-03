SG Bettringen II und TSV Großdeinbach glänzen, FV Sontheim II top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Bettringen II – TSV Mutlangen 6:1
Vor 85 Zuschauern ließ die SG Bettringen II dem TSV Mutlangen keine Chance. Liridon Ukaj brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung, nur eine Minute später legte Tom Lauer nach. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Egzon Zejnulahi per Foulelfmeter (15.) blieb Bettringen spielbestimmend: Florian Feifel (53.), erneut Lauer (60.) und Ukaj (69.) erhöhten, ehe Ibrahim Yesilyurt (80.) den Schlusspunkt setzte.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSV Heubach 3:1
Die Partie begann denkbar ungünstig für Alfdorf, denn George Al Gahleb brachte die Gäste schon in der 1. Minute in Front. Doch die Gastgeber antworteten stark: Marcel Weinhardt glich in der 29. Minute aus, Daniel Richter drehte das Spiel nur zwei Minuten später (31.), ehe Weinhardt mit seinem zweiten Treffer (44.) noch vor der Pause alles klarmachte.
TSV Großdeinbach – FC Spraitbach 6:1
Ein souveräner Auftritt des TSV Großdeinbach vor 60 Zuschauern. Tobi Wahl traf in der 29. Minute zur Führung, Simon Philipp Wahl legte per Foulelfmeter (45.+3) nach. Nach der Pause spielten die Gastgeber groß auf: David Schüler (55.), erneut Tobi Wahl (63.), Luca Pascal Benz (78.) und Patrick Schüler (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Ehrentreffer von Alin Fuchs in der 90. Minute war nur Ergebniskosmetik.
FC Schechingen – TV Heuchlingen 1:3
Die Gäste aus Heuchlingen nahmen die drei Punkte mit. Julian Bäuml brachte den TV in der 16. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Aron Abele (53.) kam Schechingen kurzzeitig auf, doch ein Eigentor von Laurin Vogt (72.) brachte Heuchlingen wieder auf Kurs. Nico Waidmann (79.) setzte schließlich den Deckel drauf.
1. FC Stern Mögglingen – SGM Lautern-Essingen 2:3
Vor 262 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein hochspannendes Duell. Dennis Barth traf früh (3.) zur Führung für Mögglingen, doch in der zweiten Halbzeit drehte Lautern-Essingen auf: Leon Seidler (57.) und Maximilian Frey (73.) sorgten für das 1:2. Jaden Paul Mücke glich in der 77. Minute aus, doch in der Nachspielzeit (90.+1) besorgte Uwe Sonnleitner den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.
1. FC Eschach – TV Herlikofen 1:5
Eine klare Angelegenheit für Herlikofen. Erkam Serince (16.) und Marlon Großmann (45.+3) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Serince (51.) und Florian Pflieger (65.), ehe Paul Altvater (75.) kurz Hoffnung bei Eschach aufkommen ließ. Marc Bauer (77.) stellte den alten Abstand wieder her – ein deutlicher Auswärtssieg.
SV Hussenhofen – TSV Waldhausen 2:4
Waldhausen zeigte sich auswärts treffsicher und nervenstark. Nick Gutbrod verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, Paul Werni erhöhte (38.). Noch vor der Pause traf David Felske (43.) für die Gastgeber, doch Nick Mayer (45.+1) stellte den alten Abstand wieder her. Paul Riedle (53.) verkürzte erneut, doch Florian Hausner (75.) besorgte den 4:2-Endstand. In der 65. Minute sah Abdullah Malik Dokuyucu die Rote Karte.
TSB Schwäbisch Gmünd – TV Straßdorf 1:2
Ein spannendes Duell, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Enes Yazan brachte den TSB in der 34. Minute in Führung. Tom Smith glich für Straßdorf in der 67. Minute aus. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, traf Philipp Hogh in der 90.+3 Minute und sicherte den Gästen den späten Sieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – SV Jagstzell 1:3
Vor 80 Zuschauern musste sich Rosenberg dem SV Jagstzell geschlagen geben. Jonathan Erhard brachte die Gäste früh in der 14. Minute in Führung, ehe Max Rettenmeier per Foulelfmeter (36.) und erneut Erhard (39.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Dominik Hirschle (46.) für die Gastgeber, doch die Aufholjagd blieb aus. In der 73. Minute schwächte sich Rosenberg zudem durch die Gelb-Rote Karte für Andreas Greiner selbst.
SC Unterschneidheim – FC Röhlingen 1:1
Eine intensive Partie, die bis in die Schlussphase Spannung bot. Ein Eigentor von Simon Palm brachte Unterschneidheim in der 61. Minute in Führung. In der 73. Minute gelang Florian Fischer der Ausgleich für Röhlingen. Nur eine Minute zuvor hatte Leo Seckler per Foulelfmeter die Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch an Torwart Jonas Seibald (76.). Kurz darauf musste Bastian Köninger (77.) mit Gelb-Rot vom Platz, wodurch die Gastgeber das Remis über die Zeit retteten.
FV Viktoria Wasseralfingen – FSV Zöbingen 3:2
Ein spektakuläres Spiel mit spätem Happy End für die Hausherren. Gabriel Gruber traf für Zöbingen kurz vor der Pause (45.+4) und erneut in der 63. Minute. Doch Wasseralfingen drehte in der Schlussphase auf: Jeremy Ulmer (71.) und Cemal Krasniqi (79.) glichen aus, bevor Marius Weber in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.
FC Ellwangen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:2
Ellwangen begann stark und ging durch Max Buhl in der 18. Minute in Führung. Nach dessen Gelb-Roter Karte (52.) kippte jedoch das Spiel. Michael Adrian glich in der 62. Minute aus, und Tim Brenner traf in der 78. Minute zum 1:2-Endstand. Die Gäste nutzten ihre Überzahl und sicherten sich die drei Punkte.
SGM Rindelbach/Neunheim – SV Lauchheim 3:1
Ein Sieg für die Gastgeber. Felix Beck brachte Lauchheim in der 7. Minute in Führung, doch Rindelbach antwortete schnell: Lukas Wanner (32.) und Philipp Heidemann (35.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Valentin Steidle machte in der 51. Minute mit dem 3:1 alles klar.
TSV Adelmannsfelden – TSG Abtsgmünd 3:2
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein hochklassiges Duell mit offenem Schlagabtausch. Jonas Graule (28.) und Benjamin Grupp (40.) sorgten für eine scheinbar komfortable Gästeführung. Doch Adelmannsfelden zeigte Moral: Philipp Hahn (43.) verkürzte noch vor der Pause, Andriko Helwer (50.) glich aus, und Kevin Bernecker (79.) erzielte den Siegtreffer für den TSV.
TSV Westhausen – SG Eigenzell-Ellenberg 2:0
Westhausen startete furios: Daniel Schneider traf bereits in der 4. Minute, Lukas Straubmüller legte in der 13. nach. Danach kontrollierten die Hausherren das Spiel souverän. Kurz vor Schluss sah Yannik Bux (87.) Gelb-Rot, doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.
SV Kerkingen – SV Pfahlheim 0:3
Pfahlheim überzeugte mit einer starken Vorstellung. Nach torloser erster Halbzeit traf Bruno Wohlfrom in der 64. Minute zur Führung. Tim Häußler (86.) legte nach, ehe Wohlfrom (88.) mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand markierte. Ein starker Auswärtsauftritt des SV Pfahlheim.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
