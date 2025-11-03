SG Bettringen II und TSV Großdeinbach glänzen, FV Sontheim II top

SG Bettringen II – TSV Mutlangen 6:1

Vor 85 Zuschauern ließ die SG Bettringen II dem TSV Mutlangen keine Chance. Liridon Ukaj brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung, nur eine Minute später legte Tom Lauer nach. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Egzon Zejnulahi per Foulelfmeter (15.) blieb Bettringen spielbestimmend: Florian Feifel (53.), erneut Lauer (60.) und Ukaj (69.) erhöhten, ehe Ibrahim Yesilyurt (80.) den Schlusspunkt setzte.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSV Heubach 3:1

Die Partie begann denkbar ungünstig für Alfdorf, denn George Al Gahleb brachte die Gäste schon in der 1. Minute in Front. Doch die Gastgeber antworteten stark: Marcel Weinhardt glich in der 29. Minute aus, Daniel Richter drehte das Spiel nur zwei Minuten später (31.), ehe Weinhardt mit seinem zweiten Treffer (44.) noch vor der Pause alles klarmachte.

TSV Großdeinbach – FC Spraitbach 6:1

Ein souveräner Auftritt des TSV Großdeinbach vor 60 Zuschauern. Tobi Wahl traf in der 29. Minute zur Führung, Simon Philipp Wahl legte per Foulelfmeter (45.+3) nach. Nach der Pause spielten die Gastgeber groß auf: David Schüler (55.), erneut Tobi Wahl (63.), Luca Pascal Benz (78.) und Patrick Schüler (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Ehrentreffer von Alin Fuchs in der 90. Minute war nur Ergebniskosmetik.

FC Schechingen – TV Heuchlingen 1:3

Die Gäste aus Heuchlingen nahmen die drei Punkte mit. Julian Bäuml brachte den TV in der 16. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Aron Abele (53.) kam Schechingen kurzzeitig auf, doch ein Eigentor von Laurin Vogt (72.) brachte Heuchlingen wieder auf Kurs. Nico Waidmann (79.) setzte schließlich den Deckel drauf.

1. FC Stern Mögglingen – SGM Lautern-Essingen 2:3

Vor 262 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein hochspannendes Duell. Dennis Barth traf früh (3.) zur Führung für Mögglingen, doch in der zweiten Halbzeit drehte Lautern-Essingen auf: Leon Seidler (57.) und Maximilian Frey (73.) sorgten für das 1:2. Jaden Paul Mücke glich in der 77. Minute aus, doch in der Nachspielzeit (90.+1) besorgte Uwe Sonnleitner den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

1. FC Eschach – TV Herlikofen 1:5

Eine klare Angelegenheit für Herlikofen. Erkam Serince (16.) und Marlon Großmann (45.+3) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Serince (51.) und Florian Pflieger (65.), ehe Paul Altvater (75.) kurz Hoffnung bei Eschach aufkommen ließ. Marc Bauer (77.) stellte den alten Abstand wieder her – ein deutlicher Auswärtssieg.

SV Hussenhofen – TSV Waldhausen 2:4

Waldhausen zeigte sich auswärts treffsicher und nervenstark. Nick Gutbrod verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, Paul Werni erhöhte (38.). Noch vor der Pause traf David Felske (43.) für die Gastgeber, doch Nick Mayer (45.+1) stellte den alten Abstand wieder her. Paul Riedle (53.) verkürzte erneut, doch Florian Hausner (75.) besorgte den 4:2-Endstand. In der 65. Minute sah Abdullah Malik Dokuyucu die Rote Karte.

TSB Schwäbisch Gmünd – TV Straßdorf 1:2

Ein spannendes Duell, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Enes Yazan brachte den TSB in der 34. Minute in Führung. Tom Smith glich für Straßdorf in der 67. Minute aus. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, traf Philipp Hogh in der 90.+3 Minute und sicherte den Gästen den späten Sieg.