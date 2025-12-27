SG Bettringen II holt den Cup – TSV Essingen gestoppt, Finale klar

Der 10. Intersport Schoell Cup hat am heutigen Samstag in Bettringen gehalten, was ein Hallenturnier zwischen den Jahren verspricht: Tempo, enge Entscheidungen und Momente. Zwölf Teams starteten in drei Vierergruppen, danach ging es ohne Umwege durch Viertelfinale, Halbfinale und Platzierungsspiele bis zum Finale. Am Ende stand eine Geschichte, die der Spielplan nicht vorwegnehmen konnte: Nicht die erste Mannschaft des Gastgebers, sondern die SG Bettringen II holte den Turniersieg – und setzte im Endspiel mit einem 4:1 gegen den SV Ebersbach/Fils den Schlusspunkt.

Gruppe B: Ebersbach vorne, Durlangen im Windschatten In der Gruppe B erarbeitete sich der SV Ebersbach/Fils den Gruppensieg (8:6 Tore, sieben Punkte). Der Start gelang mit einem 3:2 gegen den TSV Großdeinbach, später folgte das 3:3 gegen die SGM Lautern-Essingen und zum Abschluss ein 2:1 gegen den FC Durlangen. Durlangen wurde mit vier Punkten Zweiter (7:6 Tore): Nach dem 1:1 gegen Lautern-Essingen gewann der FC mit 5:3 gegen Großdeinbach, ehe das direkte Duell gegen Ebersbach knapp verloren ging. Großdeinbach landete bei drei Punkten (9:11 Tore), Lautern-Essingen bei zwei Punkten (7:8 Tore).

Gruppenphase: Bettringen I marschiert, Essingen dominiert In der Gruppe A zeigte die SG Bettringen von Beginn an, wie man in der Halle Räume besetzt und Spiele sofort auf seine Seite zieht. Der Auftakt gegen den TV Straßdorf endete 5:0, danach folgte ein 4:1 gegen den TSV Waldhausen. Auch im dritten Spiel blieb Bettringen stabil und gewann 2:1 gegen den TSV Böbingen. Mit 11:2 Toren und neun Punkten stand der Gastgeber an der Spitze. Waldhausen sicherte sich mit Siegen gegen Böbingen (1:0) und Straßdorf (2:0) Rang zwei (4:4 Tore, sechs Punkte). Böbingen kam durch das 2:1 gegen Straßdorf auf drei Punkte (3:4 Tore), Straßdorf blieb ohne Zähler (1:9 Tore).

Gruppe C: Essingen wie ein Sturm – Bettringen II bleibt im Rennen

In der Gruppe C spielte der TSV Essingen eine Vorrunde, die in Zahlen kaum Widerspruch zuließ: 4:0 gegen den FC Spraitbach, 4:2 gegen die SG Bettringen II und ein 10:0 gegen den 1. FC Germania Bargau bedeuteten 18:2 Tore und neun Punkte. Hinter dem Favoriten wurde es enger. Bettringen II holte durch das 5:2 gegen Bargau und das 0:0 gegen Spraitbach vier Punkte (7:6 Tore) und stand damit vor Spraitbach, der ebenfalls vier Punkte erreichte (4:5 Tore) – dank des 4:1 gegen Bargau und des 0:0 gegen Bettringen II. Bargau blieb bei 3:19 Toren punktlos.

Viertelfinale: Nervenstärke und ein erster Fingerzeig

Als die K.-o.-Phase begann, bekam der Turnierabend seine typische Schärfe. Die SG Bettringen musste gegen den TSV Böbingen bis ins Neunmeterschießen – und setzte sich dort mit 5:4 n.E. durch. Auch der SV Ebersbach/Fils brauchte gegen den FC Spraitbach die Entscheidung vom Punkt und gewann 6:3 nach Neunmeterschießen. Der TSV Essingen blieb im Viertelfinale knapp, aber souverän: 1:0 gegen den FC Durlangen. Und Bettringen II machte den Weg frei Richtung Sensation, indem die Mannschaft den TSV Waldhausen mit 2:0 bezwang.

Halbfinale: Bettringen I stolpert, Bettringen II setzt den nächsten Stich

Im Halbfinale traf die SG Bettringen auf den SV Ebersbach/Fils – und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Damit war der Gastgeber mit seiner ersten Mannschaft aus dem Rennen um den Titel, die Halle bekam eine neue Dramaturgie. Im zweiten Halbfinale folgte der nächste harte Schnitt: Der TSV Essingen unterlag der SG Bettringen II mit 5:6 nach Neunmeterschießen – ein Ergebnis, das den dominanten Vorrundenauftritt Essingens nicht auslöschte, aber die Unmittelbarkeit dieses Turniers brutal unterstrich.

Platz drei: Bettringen rettet den Abend, Essingen verliert erneut vom Punkt

Im Spiel um Platz drei bekam die SG Bettringen die Gelegenheit, sich sportlich zu fangen – und tat es. Gegen den TSV Essingen gewann der Gastgeber mit 2:1 nach Neunmeterschießen. Damit endete der Turniertag für Bettringen I auf dem Podest, während Essingen nach dem Halbfinal-Aus auch das Platzierungsspiel erst im Neunmeterschießen verlor.

Finale: Bettringen II vollendet – 4:1 gegen Ebersbach

Das Endspiel brachte die Entscheidung ohne Umwege: Die SG Bettringen II besiegte den SV Ebersbach/Fils mit 4:1. Nach einem Tag, an dem Essingen in der Vorrunde 18 Tore erzielt und nur zwei kassiert hatte, an dem Bettringen I die Gruppe A dominierte und mehrere Duelle im Neunmeterschießen entschieden wurden, stand am Ende die zweite Mannschaft des Gastgebers ganz oben. Der 10. Intersport Schoell Cup endete damit nicht nur mit einem Sieger, sondern mit einem Signal: In Bettringen war am heutigen Samstag die Tagesform stärker als jeder Ruf – und die SG Bettringen II nutzte sie bis zum letzten Spiel.