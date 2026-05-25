SG Benrath-Hassels: Zwei Zugänge fix - geht Prah? Landesliga-Anwärter SG Benrath-Hassels verliert nach der Saison Benjamin Prah scheinbar an einen wahrscheinlichen Absteiger, präsentiert zeitlgeich aber auch die ersten Zugänge. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Zugänge für Benrath. – Foto: Markus Becker

Die SG Benrath-Hassels hofft noch auf den Aufstieg in die Landesliga. Das Rennen in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, hat bekanntlich wegen der Neuansetzungen zweier Spiele des MSV Düsseldorf einen neuen Twist bekommen. Parallel laufen die Personalplanungen auf Hochtouren, denn Stürmer Benjamin Prah könnte den Klub zum Saisonende verlassen. Gleichzeitig hat die SG aber auch die ersten Zugänge bekanntgegeben.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der 31-jährige Prah war seit seinem Wechsel im Sommer 2023 vom SV Hilden nach Benrath essenziell für das Team, denn in bald drei abgeschlossenen Bezirksliga-Spielzeiten schoss der erfahrene Stürmer 65 Tore und legte weitere zehn Treffer auf. Auf diese starken Werte darf sich ab dem Saisonwechsel scheinbar der wahrscheinliche Absteiger Rhenania Hochdahl freuen. Der Transfer war auf FuPa bereits erfasst, wurde durch einen der beiden Klubs aber wieder gelöscht. In den sozialen Medien wird der Wechsel bereits als fix vermeldet, offenbar ist dieser Deal aber noch nicht durch. Die Gesamtbilanz von Prah ist mit 127 Einsätzen und 126 Toren beeindruckend - möglicherweise hat er nach der Saison sogar mehr Treffer erzielt als Spiele bestritten.

>>> Das ist Benjamin Prah Pascal Tonou kehrt zurück Der erfahrene Verteidiger Pascal Tonou kehrt dagegen zurück. Er wechselte erst im vergangenen Sommer zur SG Unterrath und empfahl sich in der Folge für einen Transfer zum FC Pesch in die Mittelrheinliga, wo das Intermezzo allerdings nicht lange andauerte. Pesch zog zuletzt sein Team aus der höchsten Spielklasse im Nachbarverband zurück. Der frühere Jugend-Bundesliga-Spieler von Borussia Mönchengladbach hat zwischen der Bezirks- und Verbandsliga viel erlebt. „Besonders seine Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Mentalität machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser Team. Bereits in der Vergangenheit hat Pascal gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann - umso mehr freuen wir uns, dass er nun wieder das Trikot des FK Bosna Düsseldorf tragen wird. Mit seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen wird Pascal unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen und gleichzeitig wichtige Impulse auf und neben dem Platz setzen“, teilt der Klub mit.