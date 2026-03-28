SG Benrath-Hassels wehrt sich gegen Vorwürfe War Vedin Kulovic spielberechtigt oder nicht? Während der MSV Düsseldorf schwere Vorwürfe erhebt, spricht die SG Benrath-Hassels von Rufschädigung. Die Aktenlage ist kompliziert – und nun müssen Richter klären, wann die Sperre tatsächlich begann. von Marcus Giesenfeld · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Ramic wehrt sich gegen die Vorwürfe vom MSV – Foto: Adin Civa

War er nun spielberechtigt oder nicht? Die Frage, ob Vedin Kulovic Anfang März für den MSV Düsseldorf in der Bezirksliga hätte spielen dürfen, muss von einem Sportgericht geklärt werden. Noch vor dem Richterspruch hat sich Moussa Ouayd auf die Suche nach dem Schuldigen für das Wirrwarr begeben und glaubt, diesen in den Reihen der SG Benrath-Hassels gefunden zu haben. Der sportliche Leiter des MSV warf Kulovics Ex-Verein ein unehrliches Spiel vor.

Ramic dementiert die Vorwürfe Ein Vorwurf, den Nermin Ramic so nicht auf sich sitzen lassen möchte. „Wir wurden in der Öffentlichkeit als organisierte Bande dargestellt. Das nennt man Rufschädigung. Ich erwarte eine öffentliche Entschuldigung“, polterte der Trainer der SG Benrath-Hassels. Für Ramic ist die Anschuldigung, sein Klub habe die Wechselfreigabe im Winter mit Absicht verweigert und genau auf ein solches Szenario, wie es nun eingetreten ist, spekuliert, vollkommen haltlos. „Wir haben sogar darauf hingewiesen, dass der Spieler eine Drei-Spiele-Sperre auferlegt bekommen hat“, betont der 49-Jährige. Das ging im Übrigen auch aus einem Auszug aus der Online-Vereinsverwaltung „DFBnet“ hervor. Dort ist ebenfalls ersichtlich, dass Kulovic sich am 23. Dezember fristgerecht von der SG Benrath-Hassels abgemeldet hatte, ohne Freigabe für einen Wechsel. Daher ist wohl zumindest unstrittig, dass der unmittelbar nach seinem letzten Einsatz im Benrath-Hassels-Trikot von seinem damaligen Klub suspendierte Bosnier seine Rotsperre noch in Diensten der SG abgesessen hat.

Aufarbeitung läuft Bleibt die Frage, wann die aus der fehlenden Wechselfreigabe resultierende Sechs-Monats-Sperre einsetzte. Am 31. August, dem Spieltag, an dem Kulovic letztmals für die SG aktiv auf dem Platz gestanden hatte. Oder am 21. September, dem Tag, an dem der Offensivspieler seine Rotsperre abgesessen hatte. Dass sich mit dieser Angelegenheit nun ein Sportgericht befassen muss, zeigt, dass der Teufel hier offenbar im Detail steckt. Keine Rolle bei den Ermittlungen dürfte derweil das Motiv für die fehlende Wechselfreigabe spielen. Ob hierbei nun Kulovic´ Suspendierung im vergangenen September, Uneinigkeit über die Wechselmodalitäten oder ein anderer Umstand den Ausschlag gaben, sollte unerheblich sein.