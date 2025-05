SG Benrath-Hassels stolpert im Aufstiegsrennen

Der TSV Solingen zählte am drittletzten Spieltag zu den großen Gewinnern in Gruppe 1 der Bezirksliga. Und dafür mussten die Klingenstädter nicht einmal ihre Trikots überstreifen. Der diesmal spielfreie Tabellenführer profitierte auf der Couch sitzend vom Ausrutscher des ersten Verfolgers SG Benrath-Hassels. Weil der völlig überraschend zu Hause gegen den Abstiegskandidaten HSV Langenfeld mit 0:1 das Nachsehen hatte, behielt der TSV die Spitzenposition und hat nun allerbeste Aussichten, auf direktem Wege in die Landesliga aufzusteigen.

Die gute Nachricht für den weiter fünf Punkte zurückliegenden Verfolger Sparta Bilk lautet: Benrath-Hassels trifft noch auf Ratingen 04/19 II und den TV Kalkum-Wittlaer – zwei Teams, die zumindest Stand heute rechnerisch noch nicht frei von allen Abstiegssorgen sind. Es sind genau diese Aufgaben, die dem Aufstiegsaspiranten aus dem Düsseldorfer Süden nicht zu liegen scheinen. Denn wer glaubte, die 0:1-Schlappe gegen den TSV Urdenbach zu Beginn des Kalenderjahres in die Rubrik „einmaliger Ausrutscher“ verbuchen zu können, wurde spätestens am Sonntag eines Besseren belehrt. Dabei hatte Nermin Ramic gegen Langenfeld lediglich einen Hauptkritikpunkt anzusprechen: Die eklatante Chancenverwertung seiner Schützlinge.

„Wir hatten gefühlt 40 Gelegenheiten, um die Partie für uns zu entscheiden“, merkte der Übungsleiter an. Dass mit Benjamin Prah der Top-Torschütze (20 Saisontore) verletzungsbedingt ausfiel und mit Mirnes Selamovic eine weitere Offensivstütze verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, wollte Ramic ebenso wenig als Ausrede gelten lassen wie die formidable Vorstellung von Langenfelds Torhüter Christian Cyrys. „Er hat natürlich ein paar Bälle ganz stark pariert. Aber ich muss schon erwarten können, dass man den Ball aus zwei Metern Entfernung freistehend über die Linie drückt“, führte der Coach weiter aus. Dies gelang letztlich nur Kenan Hreljic. Doch das vermeintliche Führungstor des Abwehrmannes zählte nicht, weil der Schiedsrichter eines Abseitsstellung erkannt haben wollte.

„Wir haben uns das auf Video angeschaut. Abseits war das definitiv nicht“, sagte Ramic in Richtung des Unparteiischen. So geschah am Ende das, was in solchen Spielen häufig passiert. Während die SG Benrath-Hassels verzweifelt auf das erlösende 1:0 drängte, vollendete der Außenseiter aus Langenfeld kurz vor Toreschluss eine der sich ihm bietenden Konterchancen und hielt die eigene Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

Langenfelder Mann des Tages war dabei ausgerechnet ein „Insider“. Denn der als „Joker“ in die Partie gebrachte Siegtorschütze Nikolaos Georgiou spielte vor wenigen Jahren noch für den Ortsrivalen VfL Benrath.