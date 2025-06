Benrath-Hassels verlor knapp. – Foto: Sascha Köppen

SG Benrath-Hassels scheitert dramatisch Die SG verliert im Relegationsspiel gegen Sportfreunde Katernberg mit 2:3. Verlinkte Inhalte Aufstieg Landesliga SG Benrath DJK/SF Kate.

Die SG Benrath-Hassels ist auf dem Weg in die Landesliga an der allerletzten Hürde gescheitert. Im alles entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg musste sich der Vizemeister der Bezirksliga Gruppe 1 am Mittwochabend beim „Vize“ der Gruppe 6, den Sportfreunden Katernberg, mit 2:3 geschlagen geben. Vor rund 1000 Zuschauern lag die Elf von Nermin Ramic nach einem Hattrick von Katernbergs „Tormaschine“ Timo Conde zwischenzeitlich schon mit 0:3 im Hintertreffen, kämpfte sich dann durch Treffer von Shahab Kazim (75.) und Benjamin Prah (76., Foulelfmeter) jedoch noch einmal heran. Letztlich kam die Aufholjagd aber zu spät.

Katernberg einen Ticken voraus „Es war ein Fifty-Fifty-Spiel gegen einen ebenfalls ambitionierten Gegner. Letztlich hatte ich das Gefühl, dass Katernberg den einen Schritt mehr gehen wollte“, konstatierte Nermin Ramic nach Spielschluss.

Mi., 11.06.2025, 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 DJK/SF Kate. SG Benrath-Hassels SG Benrath 3 2 + Video Für die SG Benrath-Hassels endet eine sehr gute Saison somit tragisch. In ihrer Staffel wurden die Mannen um Kapitän Adin Civa ihrer Rolle als Mitfavorit vollauf gerecht. Recht früh kristallisierte sich an der Spitze ein Zweikampf mit TSV Solingen heraus. Im Vergleich zum späteren Meister leistete sich die SG gerade gegen Teams aus der Abstiegszone aber zu viele Ausrutscher. Diese wurden Benrath-Hassels schlussendlich ebenso zum Verhängnis wie die Ansetzung in der Relegation. „Ich hätte natürlich lieber an einem Sonntagnachmittag in Katernberg gespielt als an einem Mittwochabend“, meinte Ramic. Überhaupt spielte es dem heimstarken Kontrahenten in die Karten, das Alles-oder-Nichts-Spiel auf eigenem Platz absolvieren zu dürfen.