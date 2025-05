SG Benrath-Hassels kämpft um den direkten Aufstieg

Nur noch einen Schritt entfernt vom ersten Etappenziel ist die SG Benrath-Hassels in der Bezirksliga. Mit einem Heimsieg über den abstiegsgefährdeten HSV Langenfeld könnte die Elf von Nermin Ramic nicht nur Rang eins vom diesmal spielfreien Rivalen TSV Solingen zurückerobern. Bei dann nur noch zwei ausstehenden Partien wäre auch schon der zweite Tabellenplatz und damit ein Ticket zur Teilnahme an der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig gesichert.

Planung soweit abgeschlossen

Läuft alles nach Plan, dann steigt die SG in wenigen Wochen in die Landesliga auf. Für dieses Szenario sieht der Trainer den Klub schon jetzt gerüstet. „Wir haben unabhängig von der Ligazugehörigkeit geplant und sind damit eigentlich auch schon durch“, betont Ramic. Demnach bleibt der Kader um die Topkräfte wie Benjamin Prah, Adin Civa oder Tim Hölscher beisammen. "Wir haben im Winter ja bereits einige Vorgriffe getätigt, daher wird sich nicht allzu viel tun“, sagt Ramic. Denkbar ist, dass noch Perspektivspieler dazu stoßen. Und Adnan Hotic? In der Szene wird gemunkelt, dass sich der 37 Jahre alte Abwehrchef des Ligarivalen Sparta Bilk dem Aufstiegsanwärter anschließen wird. Darauf angesprochen musste Nermin Ramic schmunzeln, eher sich entlocken ließ, dass dieser Wechsel aktuell nicht zur Debatte stünde. Ein klares Dementi hört sich anders an.