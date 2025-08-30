SG Benrath-Hassels gegen MSV Düsseldorf: Duell auf Augenhöhe

Identität

Auch hier liegt ein Plus auf Seiten der SG Benrath-Hassels. Für den Klub mit den bosnischen Wurzeln geht es nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Spielzeit 2024/2025 in dieser Saison nur um die Meisterschaft. Das hat Nermin Ramic auch von Beginn an offensiv verkündet. Das Saisonziel ist demnach klar gesteckt. Auf der anderen Seite verfolgen die Verantwortlichen beim MSV Düsseldorf eher weichere Ziele. „Schöner Fußball" und „Spaß auf dem Platz" sollte mit dem Kader grundsätzlich auch realisierbar sein. Ob daraus dann irgendwann auch ein Biss entstehen kann, bis zum Schluss um die oberen Ränge mitzuspielen und mit der SG Benrath-Hassels zu konkurrieren, wird sich zeigen.

Individuelle Klasse

In dieser Hinsicht ist dem MSV zumindest auf dem Papier nicht das Wasser zu reichen. Ein Sinan Kurt oder Aaram Abdelkarim sind an guten Tagen in der Lage, Schwächen im Kollektiv mit Einzelaktionen wettzumachen. In die Karten spielen könnte dem MSV auch die Tatsache, dass die SG Benrath-Hassels gerade auf eigenem Platz (das Heimrecht wurde getauscht) das Spiel machen und um spielerische Lösungen bemüht sein wird. Das sollte dem MSV eher liegen als ein destruktiver Gegner.