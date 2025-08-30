SG Benrath-Hassels gegen MSV Düsseldorf: Duell auf Augenhöhe

Ist es nun ein Spitzenspiel oder nicht? Darüber scheiden sich vor dem Bezirksliga-Duell zwischen der SG Benrath-Hassels und dem MSV Düsseldorf die Geister. Während Nermin Ramic, der Trainer des selbsternannten Meisterschaftsfavoriten aus Benrath-Hassels, den Gegner aus Eller ebenfalls „ganz weit oben" ansiedelt, sieht MSV-Coach Goran Tomic die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Klubs anders verteilt.
„Das hat nichts mit Understatement zu tun, wenn ich sage, dass die SG Benrath-Hassels am Sonntag der klare Favorit ist. Wir haben noch einige Dinge aufzuarbeiten, um auf dieses Level zu kommen", betont der 49-jährige vor dem Aufeinandertreffen. Wir beleuchten vor der mit Spannung erwarteten Partie der beiden namhaft besetzten Teams einige relevante Aspekte und sagen, wer wo die Nase vorne hat.
Anhand der ersten beiden Ligaspiele ist in diesem Punkt noch kein Favorit herauszuarbeiten. Die SG Benrarth-Hassels gab sich bislang zwar noch keine Blöße. Allerdings waren die Siege gegen TSV Meerbusch II (4:2) und Bayer Dormagen (3:2) auch noch nicht so souverän herausgespielt wie vielleicht erwartet. „Wir kassieren noch zu viele Gegentore und nutzen auf der anderen Seite unsere eigenen Chancen nicht konsequent genug", moniert Nermin Ramic. Letzteres gelang dem MSV zuletzt beim 6:1-Erfolg über den CfR Links besser. Allerdings waren die ersatzgeschwächten Heerdter ind er Verfassung auch nicht mehr als ein Spielball für die Tomic-Elf, die zum Auftakt dem DSC 99 mit 1:2 unterlegen war.
Hier liegt der Vorteil klar auf Seiten der Elf von Nermin Ramic. Der amtierende Vizemeister, der erst in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga scheiterte, konnte den Stamm im Sommer zusammenhalten. Neu zu Team stießen in erster Linie junge Spieler mit Entwicklungspotenzial wie Kilian Laux, Ajdin Koco oder Tan Mersinli. Sie wurden bereits gut in das Gefüge integriert. Auf der anderen Seite griff Moussa Ouayd als Sportlicher Leiter des MSV in der Sommerpause auf der Suche nach Verstärkungen vornehmlich in höhere Regale. Mit Ex-Profi Sinan Kurt, Aaram Abdelkarim, Carlos Penan oder Drilon Istrefi kamen Kicker, die schon in höheren Ligen unterwegs waren. Die Zahl an "Alphatieren" im Kader des MSV ist enorm. Sie auf einen gemeinsamen Kurs einzustimmen, ist gar nicht so einfach. Eine Aufgabe, die auch noch nicht abgeschlossen ist.
Auch hier liegt ein Plus auf Seiten der SG Benrath-Hassels. Für den Klub mit den bosnischen Wurzeln geht es nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Spielzeit 2024/2025 in dieser Saison nur um die Meisterschaft. Das hat Nermin Ramic auch von Beginn an offensiv verkündet. Das Saisonziel ist demnach klar gesteckt. Auf der anderen Seite verfolgen die Verantwortlichen beim MSV Düsseldorf eher weichere Ziele. „Schöner Fußball" und „Spaß auf dem Platz" sollte mit dem Kader grundsätzlich auch realisierbar sein. Ob daraus dann irgendwann auch ein Biss entstehen kann, bis zum Schluss um die oberen Ränge mitzuspielen und mit der SG Benrath-Hassels zu konkurrieren, wird sich zeigen.
In dieser Hinsicht ist dem MSV zumindest auf dem Papier nicht das Wasser zu reichen. Ein Sinan Kurt oder Aaram Abdelkarim sind an guten Tagen in der Lage, Schwächen im Kollektiv mit Einzelaktionen wettzumachen. In die Karten spielen könnte dem MSV auch die Tatsache, dass die SG Benrath-Hassels gerade auf eigenem Platz (das Heimrecht wurde getauscht) das Spiel machen und um spielerische Lösungen bemüht sein wird. Das sollte dem MSV eher liegen als ein destruktiver Gegner.