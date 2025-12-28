SG Benrath-Hassels baggert an Top-Torjäger der Kreisliga A

Zu den direkten Konkurrenten des CfR im Tabellenkeller zählt der TV Kalkum-Wittlaer, der sein Team kurz vor den Feiertagen ebenfalls mit einem Rückkehrer aufrüstete. Melvin Ridder ging in Wittlaer einst die ersten Schritte als Senior. Nun nimmt der inzwischen 24 Jahre alte Offensivmann einen zweiten Anlauf am Grenzweg. Ridder, der für Ratingen 04/19 und Adler Union Frintrop auch schon in der Oberliga auf dem Platz stand, soll helfen, den Tabellen-15. schnell in sichere Gefilde zu hieven.

Auch beim Tabellenvierten Sparta Bilk tat sich in den letzten tagen etwas, wenn auch nur auf der Abgabeseite. Der inzwischen auch offiziell verkündete Wechsel von Torjäger Marco Meyer zu den Sportfreunden Gerresheim stand schon länger fest. Mit ihm verlässt nun auch Paul Hoffmeister den Klub. Den erst vor der Saison von VfB 03 Hilden II gekommene Mittelfeldmann zieht es auch in die Kreisliga A. Hoffmeister trägt künftig das Trikot von Hilden 05/06.

Für welchen Klub Lars Pöth ab Januar aufläuft, scheint derweil noch nicht klar. Geht es nach Nermin Ramic, dann geht Pöth in diesem Winter den umgekehrten Weg von der Kreisliga in die Bezirksliga. „Wir sind uns einig, wir wollen Lars und Lars will zu uns“, sagt der Trainer der SG Benrath-Hassels auf Anfrage. Damit der Wechsel zum Tabellenzweiten der Bezirksliga aber auch zustande kommen kann, muss zunächst Pöths aktueller Klub Schwarz-Weiß 06 zustimmen. Trivial dürften die Verhandlungen nicht werden. Denn der 23 Jahre alte Offensivspieler ist bei Schwarz-Weiß der Schlüsselspieler schlechthin. Pöth traf in der Hinrunde 19 Mal ins Schwarze. Damit zeichnete er alleine fast für die Hälfte der 40 Saisontore des Tabellenachten verantwortlich.